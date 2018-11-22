Скорость – цивилизация

Всем известно, что коневодство и всадническая культура вышли из Великой степи. Научным доказательством этому служит уникальный археологический объект Ботай. Именно раскопки на данном поселении позволили заявить всему миру, что доместикация (одомашнивание) лошади человеком произошла 6 тыс. лет назад. Причем процесс этот происходил на казахской земле.

Обнаруженные в результате раскопок фрагменты свидетельствуют, что в повседневной жизни ботайцев уже присутствовала лошадь в качестве домашнего животного. До того как ученые предъявили доказательства этой гипотезы, мир придерживался версии, что человек одомашнил лошадь около 4 тыс. лет назад в степях Евразии, предположительно в Южном Предуралье, на территории нынешнего Башкортостана. Однако раскопки на поселении Ботай свидетельствуют: в ряды домашних животных лошадь попала гораздо раньше и процесс этот происходил на севере Казахстана.

Удивительно, но факт – помещение для доения кобылиц располагалось в небольшом отдалении от основных жилищ. То есть уже тогда ботайцы разделяли поселение на производственную зону на берегу реки, жилую зону в центральной части и хозяйственную зону – «скотный двор» в северной части у леса.

– Ботай характеризует эпоху энеолита. Это один пласт среди множества других культур. И для полного изучения поселения понадобятся годы, десятки лет. Но даже те исследования, которые уже проведены, позволяют заявлять, что именно ботайцы и есть прародители всех степняков, – говорит профессор, более 35 лет занимающийся раскопками на данном поселении, Виктор Зайберт. – Казахи всегда с особым почтением относились к лошадям. Резвый конь, тулпар, был гордостью степняка. Издревле существует своя культура обращения, содержания дойных кобылиц. По сей день животных, дающих ценный продукт, славящийся лечебными свойствами, держат в отдельном загоне, а процесс дойки закрыт от посторонних глаз. Эти правила содержания соблюдали и древние люди, населявшие поселение Ботай. Одомашнив лошадь, ботайцы сделали большой шаг в цивилизации, совершили прорыв. Ведь с обретением лошади расширились границы существования, на корню изменился весь уклад жизни.

О роли, значимости коневодства в процессе развития цивилизации в глобальном масштабе в историческом разрезе говорит академик, общественный деятель, писатель Гарифолла Есим.

– Быть на коне – по сей день это словосочетание является синонимом победителя, успеха. И не случайно! Лошадь в древности обеспечивала скорость, что немаловажно. К тому же всадник и пеший имели совершенно разные условия при встрече с врагом, другом, при путешествии. Быть на коне означало практически быть обреченным на успех. Лошадь дарила скорость передвижения. А достижение скорости всегда есть признак цивилизации. Скоростные поезда, реактивные самолеты, высокоскоростной Интернет – вот сегодняшние атрибуты цивилизации. А много веков назад таким атрибутом скорости была лошадь. Такая вот передовая технология от природы, которой владели наши предки.

Великие имена

История лучше всего познается и запоминается в персоналиях. Время правления Наполеона звучит гораздо понятней, чем просто цифры, согласитесь? Поэтому роль людей, делающих историю, поворачивающих ее ход, бесценна. И вовсе необязательно это полководцы, цари или правители, зачастую сближают народы, соединяют берега люди творческие, ученые, спорт­смены. В летописи казахского народа великих имен немало. Судьба каждого складывалась по-разному, но в одном их жизнь была похожа: все они оставили свой след в истории народа.

Имя Абая – великого мыслителя, философа, поэта – знакомо миллионам. Родившийся раньше времени, опередивший грядущую эпоху, думающий на века вперед, поэт из казахской степи писал о жизни, любви, людях. Его произведения понятны и близки всем даже спустя столетия, потому что в них нет нанос­ного пафоса, узких суждений, поспешных выводов.

Стихи Абая переведены на десятки языков. Роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», в котором писатель рассказывает о жизни и творчестве поэта, является бестселлером уже больше полувека. В Музей Абая, расположенный в урочище Жидебай недалеко от Семея, где когда-то был аул Абая, приезжают со всех концов мира! Что ищут люди из далекой Германии, Австрии, Франции, США, России в этом музее? Почему им интересно, как жил акын, как писал свои бессмертные творения, как звучала его легендарная домбра? Секрет в том, что искусство не признает границ. Люди едут за впечатлениями, за легендами и историей. Всего этого в Казахстане в избытке, нужно лишь умело подать, рассказать, показать.

С обретением независимости в летописи Казахстана началась новая глава. Наполняя ее страницы, не оставили в забвении и прошлое.

В истории казахского народа большую роль сыграли ханы: Абылай, Абулхаир, Кенесары… Правители принимали решения, устанавливали контакты, защищали границы. Одна из ключевых фигур в ханской династии – последний хан Кенесары. Однако по разным причинам полной, исчерпывающей информации о жизни и деятельности Кенесары-хана мало. Всем известно, что в советские годы велась своя политика и всех представителей монарших семей выставляли в самом неприглядном свете. Все попытки рассказать правду заканчивались безуспешно.

Идея создания Парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульп­турные памятники знаменитых исторических деятелей, – один из способов отдать дань памяти и почтения, сохранить историю, рассказать ее потомкам.

Глобально, но по-своему

Глобализация неизбежна, и здесь важно сохранить свой стержень, не раствориться в потоке истории, не растерять свой уникальный национальный код.

Академик Гарифолла Есим убежден, что казахскому народу есть что рассказать и показать миру, принять новое, не утратив при этом своей самобытности.

– В условиях глобализации каждый этнос, каждая нация должна проявить свои измерения. И они должны быть известны всему миру, потому что каждая нация является частью мирового сообщества. У нас огромный пласт истории, богатая культура, фольклор, мы – нас­ледники кочевых племен, в нас собрана вся энергия Степи. Пришло­ время заявить о себе и своей истории. Великий философ и мыслитель аль-Фараби родился в Фарабе, ныне Туркестанская область. Это факт, и нам надо этим гордиться, культивировать, пропагандировать историю, – отмечает ученый.

– Главное сегодня – формирование целостного исторического сознания. Мы должны научиться гордиться своей историей, это и есть позитивный взгляд на собственную историю, о чем говорит Глава государства. История казаxского народа многогранна. Президент обозначил только часть граней, 7 наиболее важныx. Нам всем еще предстоит осмыслить собственную историю, освободив ее от груза чужих стереотипов, – отмечает директор научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» кандидат политических наук Берик Абдыгалиулы.