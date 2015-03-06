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Быть по-журналистски любопытным
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
На встречу были приглашены ученые-исследователи в сфере коммуникаций, представители академических НИИ, магистранты и докторанты факультета, близкие родственники ученого – семья Гафу Каир­бекова. Среди дискуссионных вопросов рассматривались проблемы подготовки специалистов медиарынка, методы исследования инструмен­тов массовых коммуникаций, новый производственный рынок в медиаиндустрии.

Особо отмечалось, что 35-летняя педагогическая деятельность профессора Барманкулова оставила неизгладимый след в душах студентов и коллег по цеху. Недаром книги основателя казахстанской тележурналистики и журналистской науки "Репортаж на радио и ТВ", "Весь мир у вас в квартире" и "Журналистика для всех" являются настольными для нынешних студентов, в том числе стран СНГ, а его трудами по истории края, тюркологии и евразийству зачитываются и люди старшего поколения.

Воспоминания о Барманкулове и Каирбекове совершенно не случайно были объединены в рамках нынешних традиционных чтений. Дело в том, что отец Марата Карибаевича носил фамилию Танкин. В 1937 году был репрессирован. И когда впоследствии его доброе имя восстановили, выяснилось, что семьи этих двух известных людей находятся в родственных отношениях.

– Вот уже 15 лет Марата Карибаевича нет с нами, и уже в 15-й раз факультет проводит традиционные чтения, – сказал президент Академии журналистики Казахстана профессор Сагымбай Козыбаев.

Известно, подчеркнул он, что М. Барманкулов как выдающийся теоретик отечественной журналистики был крестным отцом национального телевидения Казахстана. Он проявил себя и как известный тюрколог. Творческое наследие его обширно. Около 10 его книг об истоках тюркской культуры сегодня удачно вплетаются в канву празднования 550-летия Казахского ханства. Он связал истоки Востока и Запада, находил в истории двух миров объединяющие параллели. Не все планы удалось реализовать. Но осталась школа Барманкулова.

В память о педагоге и ученом с большой буквы открыли телестудию его имени, которая сегодня делает прекрасные фильмы и передачи. На факультете в формате ЖЗЛ выпущена книга о жизни и деятельности педагога и ученого.

Преподаватель факультета журналистики Амир Молдабеков вспоминает, что Марат Карибаевич был разносторонним журналистом, живо интересующимся историей своего народа, страны. Студенты с большим вниманием слушали любимого преподавателя, никто не пропускал интереснейшие лекции, наполненные важной информацией и фактами. В те далекие годы на факультете организовали лабораторию, была закуплена техника, велись занятия по тележурналистике. В этом огромная заслуга Марата Карибаевича. Студенты имели камеры-мыльницы, комментаторские кабинки. Телевизионщики подарили факультету трехкамерную передвижную телевизионную станцию. Студенты выходили в теле- и радиоэфир с небольшими 20-минутными программами. Марат Карибаевич считал, что студент должен пройти от начала до конца все этапы телевизионного процесса. Сегодня немало его благодарных учеников, известных журналистов, работает на телевидении и радио.

– Он постоянно находился в поиске. Эту черту характера я увидел уже в то время, когда Марат Карибаевич кропотливо искал по городам и весям кипчакские корни своих предков, – вспоминает старший преподаватель Кудиярбек Агибаев.

Продюсер Ирина Барманкулова, одна из основателей телекомпании "Апорт", с теплотой рассказывает: "Каждый человек знал своего Барманкулова, потому что он был очень отзывчивым и в семье, и на работе. Старался привить начинающим журналистам отличное качество, которым обладал сам, – любопытство. Без любопытства нет профессии. Сегодняшних студентов следует экзаменовать не в разрезе творческого конкурса, это, скорее, писательство, литераторство, а по результатам теста на профессиональное любопытство. Ведь если человек недостаточно любопытен, он не добудет информацию. А Марат Карибаевич был всегда по-журналистски любопытен и заряжал этим качеством других. Помогал студентам в трудных ситуациях. Был очень современным человеком и сейчас бы органично "встроился" в эту жизнь".

По словам И. Барманкуловой, в последние годы Марат Карибаевич, изучая труды ученого-этнолога Л. Гумилева, лучших философов России, а также исторические источники, пришел к пониманию идеи евразийства. Сегодня позитивный посыл евразийской идеи интеграции имеет большую практическую ценность не только для стран постсоветского пространства, Европы и Азии в целом, но и для всей мировой политики. Что касается памяти о человеке, она жива, пока жив хоть один, кто его помнит.

– Добавлю, что в 80-е годы я была одной из тех студенток, кто благоговейно слушал лекции Марата Карибаевича. Энергичный, жизнерадостный, он вел воодушевленный диалог с аудиторией. Развивал у студентов инициативу, желание мыслить самостоятельно, самим искать темы. Мэтр подвигнул на то, что долгие годы моя творческая судьба была связана с тележурналистикой – добротной практической школой. За что я ему чрезвычайно благодарна, – сказала И. Барманкулова.

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