Быть полезным для общества

Сто домашних кошек и собак в Костанае прочипируют бесплатно. Этот социальный проект получил финансирование на Ярмарке социальных идей региона.

Ярмарка социальных идей проводится в регионе с 2008 года. Это уникальная возможность для тех, у кого есть желание быть полезным обществу, а главное – есть идеи, как именно это сделать. Свой социальный проект может выдвинуть абсолютно любой житель области. Никаких ограничений по тематике или же возрасту претендента нет.

Ежегодно свои проекты на ярмарку представляют порядка полусотни костанайцев или инициативных групп. Но финансирование получают самые удачные идеи. В основном их около 15.

– Каждый проект получает финансирование от 200 000 до 400 000 тенге. Конечно, это небольшая сумма, но ее вполне достаточно, чтобы апробировать свою идею, оценить потенциал. У нас много случаев, когда инициа­тор социальной идеи получает это небольшое финансирование, а уже через год становится руководителем полноценной организации. Имея определенный опыт, люди уже понимают, как и что нужно делать, чтобы решить какие-то проблемы в обществе, и в дальнейшем мы помогаем им участвовать в более крупных проектах. Это реализация госсоцзаказа, участие в грантовых проектах центра поддержки гражданских инициатив, других донорских организаций. То есть, можно сказать, что все начинается с ярмарки. Здесь участники либо понимают, что это дело всей их жизни и нужно его продолжать, либо убеждаются в обратном. Но в практике больше положительного опыта, – отметила руководитель областного ресурсного центра НПО Динара Утебаева.

В текущем году на Ярмарке социальных идей поддержано 15 социальных проектов. Среди них – чипирование домашних животных. Общественное объе­динение «Костанай Зоопульс» участвует в подобном конкурсе впервые, хотя на рынке работает уже 10 лет.

– С 1 сентября 2023 года в Казах­стане чипирование домашних животных станет обязательным. Те, кто этого не сделает, будут оштрафованы. Поэтому многие владельцы домашних питомцев уже сейчас обеспокоены. У нас есть клиники, которые начали проводить чипирование, но эта процедура стоит порядка 5 000 тенге, и многие не готовы выложить такую сумму, – пояс­нил представитель ОО «Костанай Зоопульс» Натик Машадиев. – Я написал социальный проект, в котором предложил бесплатно чипировать 100домашних животных. И мою идею поддержали. Я получил сертификат на 200 тысяч тенге. Этих денег достаточно для того, чтобы приобрести сканер и 100 чипов. Планирую заказать аппарат в Нур-Султане. Как только мы его получим, примемся за дело. Ориентировочно это будет июль-август этого года.

Надо сказать, что все проекты-победители областной ресурс­ный центр НПО ведет в течение года, оказывая призерам ярмарки социдей консультативно-методическую поддержку. Возможно, именно благодаря этому большинство проектов продолжают жить и развиваться дальше.