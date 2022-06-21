Свежий выпуск
Быть полезным для общества
Валентина Мелехова

Сто домашних кошек и собак в Костанае прочипируют бесплатно. Этот социальный проект получил финансирование на Ярмарке социальных идей региона.

Ярмарка социальных идей проводится в регионе с 2008 года. Это уникальная возможность для тех, у кого есть желание быть полезным обществу, а главное – есть идеи, как именно это сделать. Свой социальный проект может выдвинуть абсолютно любой житель области. Никаких ограничений по тематике или же возрасту претендента нет.

Ежегодно свои проекты на ярмарку представляют порядка полусотни костанайцев или инициативных групп. Но финансирование получают самые удачные идеи. В основном их около 15.

– Каждый проект получает финансирование от 200 000 до 400 000 тенге. Конечно, это небольшая сумма, но ее вполне достаточно, чтобы апробировать свою идею, оценить потенциал. У нас много случаев, когда инициа­тор социальной идеи получает это небольшое финансирование, а уже через год становится руководителем полноценной организации. Имея определенный опыт, люди уже понимают, как и что нужно делать, чтобы решить какие-то проблемы в обществе, и в дальнейшем мы помогаем им участвовать в более крупных проектах. Это реализация госсоцзаказа, участие в грантовых проектах центра поддержки гражданских инициатив, других донорских организаций. То есть, можно сказать, что все начинается с ярмарки. Здесь участники либо понимают, что это дело всей их жизни и нужно его продолжать, либо убеждаются в обратном. Но в практике больше положительного опыта, – отметила руководитель областного ресурсного центра НПО Динара Утебаева.

В текущем году на Ярмарке социальных идей поддержано 15 социальных проектов. Среди них – чипирование домашних животных. Общественное объе­динение «Костанай Зоопульс» участвует в подобном конкурсе впервые, хотя на рынке работает уже 10 лет.

– С 1 сентября 2023 года в Казах­стане чипирование домашних животных станет обязательным. Те, кто этого не сделает, будут оштрафованы. Поэтому многие владельцы домашних питомцев уже сейчас обеспокоены. У нас есть клиники, которые начали проводить чипирование, но эта процедура стоит порядка 5 000 тенге, и многие не готовы выложить такую сумму, – пояс­нил представитель ОО «Костанай Зоопульс» Натик Машадиев. – Я написал социальный проект, в котором предложил бесплатно чипировать 100домашних животных. И мою идею поддержали. Я получил сертификат на 200 тысяч тенге. Этих денег достаточно для того, чтобы приобрести сканер и 100 чипов. Планирую заказать аппарат в Нур-Султане. Как только мы его получим, примемся за дело. Ориентировочно это будет июль-август этого года.

Надо сказать, что все проекты-победители областной ресурс­ный центр НПО ведет в течение года, оказывая призерам ярмарки социдей консультативно-методическую поддержку. Возможно, именно благодаря этому большинство проектов продолжают жить и развиваться дальше.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Красота спасет мир
События трагического января: ставим точку?
Спорту все возрасты покорны
Время подвести итоги
Зеленую улицу мастерам!
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Взвешенный вариант внешней политики
Воздавая дань кумысу
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Грузовой поезд и фура столкнулись в Шымкенте
16 нарколабораторий выявили в Казахстане в этом году
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Важные реформы
Свежий выпуск
Чтобы полней раскрыть потенциал
Свежий выпуск
Эксперты готовы оказывать помощь
Свежий выпуск
Верное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]