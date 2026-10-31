Быть примером стойкости и воли

фото Игоря Бургандинова

Молодой социальный предприниматель Ержан Сейтказы – операционный руководитель сети реабилитационных центров «Нейрофит», которая помогает­ пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, миелитом и другими заболеваниями.

26-летний Ержан родом из Алматы, по образованию переводчик. В 2019 году произошел несчастный случай: молодой человек упал с высоты и получил перелом поясничных позвонков.

– Жизнь разделилась на до и после, – вспоминает он. – После травмы не мог ходить, пришлось все строить заново: окружение, отношение к себе, к людям. Сначала думал, что не смогу работать...

Ержан – единственный сын в семье. После травмы мама заботилась о нем, переживала, когда сын на коляске выезжал в город. Но в конце 2022 года Ержан Сейт­казы бросил себе вызов: собрал вещи и один переехал в Астану. Решил приучить себя к самостоя­тельной жизни.

– Сейчас считаю переезд своим лучшим решением. Так начался новый этап, жизнь стала яркой и насыщенной, – отмечает наш собеседник.

Приехав в столицу, Ержан первым делом отправился в реабилитационный центр «Нейрофит», который только открылся. Здесь он стал первым пациентом, а также, к его огромной радос­ти, устроился на работу администратором. На новом месте выполнял разные поручения: принимал клиентов, отвечал за продажи, маркетинг, управление проектами.

Основатель центра Константин Качесов видел в амбициозном молодом человеке прежде всего сотрудника, поэтому поручал ему как ответственные задачи, так и повседневные хозяйственные дела. Например, зимой нужно было съездить на рынок за одеждой или купить ведро и швабру.

– Мне никогда не говорили: «Ты же на коляске, давай я сам сделаю», – рассказывает Ержан. – Мне доверяли, знали, что я справлюсь. Да и я сам не подчеркивал, что это не входит в мои обязанности. Если нужно поехать в ЦОН – я поеду. Неважно, зима, лето, дождь или снег. Бывало, и мыл полы в центре, когда заболевала горничная.

Однажды Ержану поручили организовать поездку в Лондон для десяти молодых казахстанских предпринимателей. Он связался с людьми, живущими в Великобритании, и успешно выполнил ответственное задание. Кроме того, по приглашению бизнес-ментора Айгерим Джаналиновой Ержан вошел в Ассоциацию социальных инноваторов. В этой организации он стал координатором и вместе с коллегами занимается объединением предпринимателей по всей стране.

Сегодня Ержан Сейтказы – операционный руководитель и HR-директор центра «Нейрофит». Отвечает за управление филиалами и работу с сотрудниками. Помимо Астаны, такие центры работают в Москве и Краснодаре. На момент беседы команда готовила открытие филиала в Алматы.

В «Нейрофит» обращаются пациенты после инсульта, травм позвоночника и спинного мозга, черепно-мозговых травм, а также люди с ДЦП и другими заболеваниями. Как объясняет Ержан, уникальность центра в том, что здесь акцент делают на вертикализацию, то есть переводят человека в вертикальное положение. Для этого используют собственные механические тренажеры, которые команда производит в Казахстане. По его словам, во многих лечебных учреждениях пациентам предлагают короткие занятия лежа и пассивные упражнения. Они могут быть необходимы на начальном этапе после травмы или инсульта. Но для эффективности нужны активные занятия с нагрузками.

В столичном центре около 20 тренажеров, которые запатентованы. Их изготовили инс­трукторы лечебной физкультуры. Они ежедневно видят, какие движения даются пациентам с трудом и что можно изменить. В специальном цеху обсуж­даются конструкции, работают с металлом, делают детали. Каждый тренажер подстраивают под человека. Взять хотя бы тренажер для ног. Пациент встает на него, ноги и таз фиксируют ремнями, а сам он опирается руками на специальные брусья. Одно устройство позволяет выполнять десятки разных упражнений.

– Мы не можем сразу выпрямить человека, это травмоопас­но. Сначала подстраиваем оборудование под пациента, затем постепенно работаем. Безопас­ность для нас превыше всего, – подчеркивает Ержан.

Каждый день занятиям уделяется четыре часа. Сначала проходят активные упражнения на тренажерах, затем ходьба. Остальное время посвящается лечебному массажу, мануальной терапии и другим процедурам. Один курс рассчитан на четыре недели.

Как отмечает Ержан Сейтказы, в реабилитации важны последовательность и терпение. Некоторые пациенты желают быстрых результатов и расстраиваются, когда не видят их. Поэтому программу упражнений инструкторы составляют с учетом состояния и задач человека. К примеру, один желает улучшить координацию, другой – двигать левой ногой, третий – подниматься по лестнице. Когда есть конкретная и достижимая задача, восстановление идет эффективно.

– Если человек хочет завтра играть в футбол, сразу этого не произойдет. В команде мы учим тренеров разбивать большую цель на маленькие. Например, пациент даже не сидел, а теперь научился. Важно показать ему этот результат. Когда он видит изменения, появляется дополнительный стимул заниматься, – объясняет Ержан.

К нашему приходу реабилитацию в центре проходили 23 человека. Примерно половина из них приехали из регионов Казахстана, остальные – из-за рубежа, в том числе из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана. К слову, для приезжих здесь предусмотрены комнаты проживания.

Конечно, Ержан Сейтказы не только работает. Например, он любит путешествовать и уже посетил семь стран: Турцию, США, ОАЭ, Великобританию, Ирландию, Азербайджан, Россию. Примечательно, что поездки молодой человек организовывает самостоя­тельно и отправляется­ в них без сопровождения. В 2024 году перед полетом в Америку наш герой переживал: что будет, если сломается коляска или ему станет плохо? Но в пути встречались доброжелательные люди, которые всегда помогали и подсказывали. С каждой такой поездкой росло доверие к общест­ву и уверенность в себе.

Во время путешествий Ержан изучает и доступность городской среды, отмечая, что за рубежом она тоже не везде удобна. Однако для него важнее увидеть решения, которые можно применить дома. Так, особенно казахстанца впечатлила гостиница в Ирландии. Двери и жалюзи на окнах открывались одним нажатием кнопки, в номере удобно располагались поручни, санузел, раковина. Вернувшись домой, Ержан Сейтказы сделал по этому примеру одну из комнат в центре.

– После каждой поездки думаю, что полезного могу сделать здесь, у нас, – говорит он. – Я всегда возвращаюсь с большой любовью к своей стране. И каждый раз понимаю, как хорошо, что живу именно в Казахстане, где могу быть полезным и нужным.