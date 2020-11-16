Быть с нефтью, газом, хлебом, мясом

617
Гуляим Тулешева

Сегодня Западно-Казахстанская область – важный индустриально-аграрный регион Казахстана. Одно из ключевых направлений в нем – развитие нефте- и газохимии. По оценкам экспертов, при текущем объеме добычи запасов газа в регионе имеется более чем на 60 лет. Как рассказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, в условиях прогнозируемого падения спроса на нефть региону, безусловно, нужен проект по глубокой переработке газа. И сейчас с Министерством энергетики идет обсуждение возможных проектов по газохимии.

Представленная главой региона общая социально-экономическая ситуация в области выглядит следующим образом. Нынче объем промышленной продукции в сравнении с прошлым годом вырос на 5,2% и составил 1,4 трлн тенге. До конца года здесь собираются ввести новые проекты в обрабатывающей промышленности, в том числе цех по сборке мебели, по производству трансформаторов и переработке молока, шкур и другой продукции.

Свой вклад в развитие экономики вносит и сельское хозяйство, объем валовой продукции которого за 10 месяцев 2020 года вырос на 1,6% и составил 167,7 млрд тенге. Одним из приоритетов региона является развитие мясного скотоводства.

– По поголовью крупного рогатого скота мы занимаем четвертое мес­то в республике. В числе лидеров по разведению племенного крупного рогатого скота. По выращиванию КРС мясного направления область занимает второе место, – отметил Гали Искалиев, добавив, что по итогам 10 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 365 млрд тенге. На сегодня реализуется 25 инвестпроектов на 1,9 трлн тенге. В текущем году вводятся 10 проектов на более 19 млрд тенге. Развивая экспортный потенциал, Западно-Казахстанская область поставляет на внешние рынки свыше 6 тыс. тонн мяса, в соседние регионы – около 2 тыс. тонн.

Особое внимание уделяется и сектору МСБ. В результате мер поддерж­ки бизнеса, предложенных Главой государства во время пандемии, более 12 тыс. предпринимателей региона получили свыше 6 млрд тенге. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» оказана поддержка субъектам МСБ. В результате в нынешнем году создано 270 рабочих мест, сохранено 2 875. С начала реализации программы «Экономика простых вещей» профинансировано 217 проектов на 19 млрд тенге.

Между тем в Западно-Казах­станской области сегодня немало и нерешенных вопросов. Наряду с водоснабжением районов и областного центра не менее остро стоят дорожные проблемы. По информации главы области, к категории хороших можно отнести всего 34% дорог.

– Правительство нам помогает. Много республиканских дорог мы планируем сделать в текущем и в следующем годах. У нас дорогие дороги, потому что нет своих инерт­ных материалов. В нынешнем году, думаю, в Бокейординском районе запустим месторождение по щебню, по крайней мере в юго-западной части строительство дорог должно снизить стоимость, – сообщил аким.

Для решения жилищных вопросов в текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на строительство 17 много­квартирных жилых домов (2 503 квартиры) и 139 жилых домов (474 квартиры) в сельской местности выделено 21,1 млрд тенге. До конца года планируется предоставить 1 083 квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам Жилстройсбербанка.

Сегодня в регионе ведется работа по предоставлению земельных участков в Уральске и районах для строительства социальных частных домов, обеспеченных соответствующими коммуникациями. К примеру, в поселке Круглоозерное города Уральска завершился план детальной планировки на 1 141 участок. Подготовлено 528 земельных участков в Теректинском районе и 144 участка в Каратобинском районе.

В текущем году планируется газоснабжение 24 сел. В результате доля обеспеченности населения области природным газом возрас­тет до 98,6%. На водоснабжение 32 сел выделено 7,7 млрд тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%.

Что касается ситуации по COVID-19, то, по словам акима, на сегодня в области зарегистрировано 7 382 случая COVID-19, 128 человек скончались.

Медорганизации области оснащены необходимым количеством медоборудования. Дефицита медицинских работников нет. Увеличено количество бригад скорой помощи до 83 транспортных средств, при поликлиниках созданы 123 мобильные бригады. Дополнительно закуплено 37 единиц санитарного автотранспорта и 9 передвижных медицинских комплексов для районов области. В аптечной сети и медорганизациях области имеется двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств. Создан стабилизационный фонд по 25 наименованиям лекарств.

На повестке дня и решение воп­росов трехсменных и аварийных школ. В текущем году по области на 8 млрд тенге ведется строительство 6 школ. В рамках госпрограмм на 8,8 млрд тенге проводится капитальный ремонт 33 учреждений образования. Для этого привлекались частные инвесторы, которые в нынешнем году ведут строительство двух школ.

Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

