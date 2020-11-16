Быть с нефтью, газом, хлебом, мясом

Сегодня Западно-Казахстанская область – важный индустриально-аграрный регион Казахстана. Одно из ключевых направлений в нем – развитие нефте- и газохимии. По оценкам экспертов, при текущем объеме добычи запасов газа в регионе имеется более чем на 60 лет. Как рассказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, в условиях прогнозируемого падения спроса на нефть региону, безусловно, нужен проект по глубокой переработке газа. И сейчас с Министерством энергетики идет обсуждение возможных проектов по газохимии.

Представленная главой региона общая социально-экономическая ситуация в области выглядит следующим образом. Нынче объем промышленной продукции в сравнении с прошлым годом вырос на 5,2% и составил 1,4 трлн тенге. До конца года здесь собираются ввести новые проекты в обрабатывающей промышленности, в том числе цех по сборке мебели, по производству трансформаторов и переработке молока, шкур и другой продукции.

Свой вклад в развитие экономики вносит и сельское хозяйство, объем валовой продукции которого за 10 месяцев 2020 года вырос на 1,6% и составил 167,7 млрд тенге. Одним из приоритетов региона является развитие мясного скотоводства.

– По поголовью крупного рогатого скота мы занимаем четвертое мес­то в республике. В числе лидеров по разведению племенного крупного рогатого скота. По выращиванию КРС мясного направления область занимает второе место, – отметил Гали Искалиев, добавив, что по итогам 10 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 365 млрд тенге. На сегодня реализуется 25 инвестпроектов на 1,9 трлн тенге. В текущем году вводятся 10 проектов на более 19 млрд тенге. Развивая экспортный потенциал, Западно-Казахстанская область поставляет на внешние рынки свыше 6 тыс. тонн мяса, в соседние регионы – около 2 тыс. тонн.

Особое внимание уделяется и сектору МСБ. В результате мер поддерж­ки бизнеса, предложенных Главой государства во время пандемии, более 12 тыс. предпринимателей региона получили свыше 6 млрд тенге. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» оказана поддержка субъектам МСБ. В результате в нынешнем году создано 270 рабочих мест, сохранено 2 875. С начала реализации программы «Экономика простых вещей» профинансировано 217 проектов на 19 млрд тенге.

Между тем в Западно-Казах­станской области сегодня немало и нерешенных вопросов. Наряду с водоснабжением районов и областного центра не менее остро стоят дорожные проблемы. По информации главы области, к категории хороших можно отнести всего 34% дорог.

– Правительство нам помогает. Много республиканских дорог мы планируем сделать в текущем и в следующем годах. У нас дорогие дороги, потому что нет своих инерт­ных материалов. В нынешнем году, думаю, в Бокейординском районе запустим месторождение по щебню, по крайней мере в юго-западной части строительство дорог должно снизить стоимость, – сообщил аким.

Для решения жилищных вопросов в текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на строительство 17 много­квартирных жилых домов (2 503 квартиры) и 139 жилых домов (474 квартиры) в сельской местности выделено 21,1 млрд тенге. До конца года планируется предоставить 1 083 квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам Жилстройсбербанка.

Сегодня в регионе ведется работа по предоставлению земельных участков в Уральске и районах для строительства социальных частных домов, обеспеченных соответствующими коммуникациями. К примеру, в поселке Круглоозерное города Уральска завершился план детальной планировки на 1 141 участок. Подготовлено 528 земельных участков в Теректинском районе и 144 участка в Каратобинском районе.

В текущем году планируется газоснабжение 24 сел. В результате доля обеспеченности населения области природным газом возрас­тет до 98,6%. На водоснабжение 32 сел выделено 7,7 млрд тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%.

Что касается ситуации по COVID-19, то, по словам акима, на сегодня в области зарегистрировано 7 382 случая COVID-19, 128 человек скончались.

Медорганизации области оснащены необходимым количеством медоборудования. Дефицита медицинских работников нет. Увеличено количество бригад скорой помощи до 83 транспортных средств, при поликлиниках созданы 123 мобильные бригады. Дополнительно закуплено 37 единиц санитарного автотранспорта и 9 передвижных медицинских комплексов для районов области. В аптечной сети и медорганизациях области имеется двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств. Создан стабилизационный фонд по 25 наименованиям лекарств.

На повестке дня и решение воп­росов трехсменных и аварийных школ. В текущем году по области на 8 млрд тенге ведется строительство 6 школ. В рамках госпрограмм на 8,8 млрд тенге проводится капитальный ремонт 33 учреждений образования. Для этого привлекались частные инвесторы, которые в нынешнем году ведут строительство двух школ.