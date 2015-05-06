Быть сопричастным

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Старту автопробега предшествовало красочное театральное представление перед памятником Абылай-хану в южном мегаполисе, рассказывающее об истории становления Казахского ханства. По словам представителя общественного объединения «Ұлы дала қырандары» Айдына Егеубаева, цель акции – пропаганда нынешнего Послания Президента Казахстана народу страны, поддержка мероприятий в честь 550-летия Казахского ханства. Итог автомарафона – установка памятника казахскому батыру Даулетбаю в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
Автор памятника – Тимур Сеитов – изваял батыра Дау­летбая с флагом в руках – символом мира и победы. Монумент батыра окружают 12 памятных плит, отображающих самые важные вехи в истории казахского народа на пути к независимости. Это – встречи казахских ханов и батыров, битва с джунгарами, правление Кенесары-хана, восстание под руководством Амангельды Иманова, голод 1932 года, герои Алашорды, подвиг Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего флаг над Рейх­стагом в 1945-м, декабрьское восстание молодежи 1986-го, Карта независимого Казахстана с демаркацией границ, события новейшей истории страны.
Мероприятие проходит под девизом «Один народ – одна судьба – одно будущее». Аман Кенисбаев, узбек по национальности, с гордостью сообщил, что участвует в акции по зову сердца, тем самым голосуя за единство народа. Один из организаторов акции, предприниматель Жумабек Оразхан, отметил, что она реализуется силами и на средства бизнесменов.
– Мы решили не просто установить памятник, а по пути следования автокаравана встречаться с населением, проводить разъяснительную работу, рассказывать о великих сынах казахского народа, внесших вклад в становление независимого государства. Всегда надо помнить, что мы не только многонациональный, но и единый народ, у которого одна цель: жить в мирной и процветающей стране, – говорит Ж. Оразхан. – Наш девиз: не просить у государства, а быть опорой для него своими делами. Поддерживаем инициативу Главы государства о том, что эту дату мы должны отметить как единый народ суверенного государства, который ценит мир и согласие на своей земле.

