​Быть социально ответственными

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Чингиз ТАШЕНОВ

В своем приветственном слове заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов отметил, в Казахстане наблюдается значительный прогресс в развитии гендерной политики и для этого в республике создана надежная правовая база.

– Наши женщины достойно представляют себя как на региональном, так и на республи­канском и международном уровнях, – подчеркнул он. – Женское предпринимательство стало серьезным экономическим явлением. В регионе достаточно примеров того, как женщины из малого бизнеса выходят на более высокие позиции. Причем делают они это с успехом во всех сферах жизнедеятельности. В частности, 19 акмолинских женщин руководят крупными промышленными и производственными объектами, предприятиями транспортных услуг, сельхозформирования­ми. А 18 представительниц прекрасного пола успешно реализуют госпрограммы, будучи первыми руководителями управлений и отделов, заместителями акимов районов и городов. Сегодня треть субъектов МСБ в регио­не возглавляют женщины. Они составляют в области 63% госслужащих. Отношение государства и социума к прекрасному полу, готовность оценить их жизненные приоритеты – это один из четких критериев нравственности общества.

С основной информацией о работе Совета деловых женщин, задачах и планах подробно рассказала его председатель Амина Адильбекова. А председатель Клуба женщин-политиков Елена Мащинская в своем выступлении отметила активную поддержку женского предпринимательства многими госпрограммами и НПП «Атамекен». Перед участниками форума выступили председатель Ассоциации деловых женщин области Дамеля Койшина, заместители директоров Региональной палаты предпринимателей и областного филиала фонда «Даму» Фатима Герфанова и Ирина Суворова и другие.

Во всей красе представили акмолинские женщины свои бизнес-инициативы на организованной на форуме выставке-продаже, которая прошла с большим успехом. К примеру, аппетитными сладостями привлек уголок бизнес-леди из Кокшетау Татьяны Приз. Вместе со своей подругой Светланой Недзельской они планируют открыть в областном центре вегетарианскую кухню. Пока же производят только сладости, причем абсолютно натуральные, по индийским рецептам, которые не предусматривают использование каких-либо консервантов, ароматизаторов, сахара. В числе ингредиентов – семечки, арахис, сухое молоко, сухофрукты, финики, кокосовая стружка.

Своим мнением и впечатлениями о работе форума поделилась одна из его участниц – председатель ОО «Жер-ана», фермер из Коргалжынского района Гульмайра Баймакова.

– Такие мероприятия нам очень нужны, – заявила она. – В глубинку информация о работе таких новых формирований, как Совет деловых женщин при Палате предпринимателей Акмолинской области, не доходит, а потому я узнала много полезного для себя. Отрадно, что теперь мы можем здесь озвучивать проблемы, с которыми сталкиваемся в своей работе, и рассчитывать на реальную помощь в их решении со стороны «Атамекена».

В рамках форума были проведены консультации представителями банков и фонда «Даму», а также тренинг лектора из Караганды Марины Лео­новой «Семь ролей женщины в бизнесе и семье». Состоялась процедура награждения особо отличившихся участников выставки благодарственными письмами.

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