Быть услышанными и участвовать в решениях – эксперт о возможностях Қазақстан Халық Кеңесі

В Казахстане 957 этнокультурных объединений участвуют в общественной жизни, а их представители входят в Қазақстан Халық Кеңесі и региональные общественные советы. Такое участие позволяет учитывать интересы этнических сообществ при обсуждении государственных и региональных вопросов, сообщает Kazpravda.kz

Профессор, директор Научно-образовательного центра «Шаңырақ» Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Наталья Калашникова рассказала, как общественное представительство дополняет законодательные гарантии равенства и защиты от дискриминации.

Конституция и законодательство гарантируют гражданам равные права. Этот принцип закреплен в трудовом, социальном, гражданском процессуальном, административном и уголовном законодательстве.

По мнению Калашниковой, в стране, где проживают представители более 100 этносов, защита от дискриминации требует и постоянного общественного диалога. Возможность доводить свою позицию до государственных органов и участвовать в обсуждении решений придает правовым гарантиям практическое содержание.

Новый механизм такого участия – Қазақстан Халық Кеңесі, начавший работу 1 июля 2026 года. Халық Кеңесі получил статус высшего консультативного органа, представляющего интересы народа. В его состав вошли 126 человек, из этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и региональных общественных советов. Такой состав, по словам эксперта, объединяет интересы этнических сообществ, гражданского общества и регионов.

На местном уровне участие этнокультурных объединений закреплено в региональных общественных советах. Их представители составляют не менее четверти от общего числа представителей гражданского общества. Это дает этническим сообществам возможность вносить предложения и участвовать в обсуждении вопросов развития своих регионов.

Повседневную работу по укреплению согласия поддерживает сеть общественных площадок. В регионах действуют 38 Домов дружбы, в реестр общественной медиации включены 459 специалистов. За первые шесть месяцев 2026 года проведено более 8,8 тысячи профильных мероприятий, охвативших около 640 тысяч человек.

В религиозной сфере единые правовые гарантии распространяются на общины разных вероисповеданий. В стране зарегистрировано свыше 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий, и действует 3902 культовых объекта. Наряду с исламскими и православными институтами работают католические, протестантские, иудейские, буддийские и другие общины. Для пресечения религиозной нетерпимости, применяются общие нормы, запрещающие разжигание межрелигиозной розни.

С января 2025 года смягчена административная ответственность за незначительные нарушения законодательства о религиозной деятельности: приоритет отдан предупредительным мерам, отдельные штрафы сокращены на 50%. Упрощено и определение мест для распространения религиозной литературы, вместо утверждения введена процедура согласования.

Калашникова также рассказала, что предупреждение нетерпимости требует и ответственной работы. Для студентов журналистских специальностей 14 вузов введен курс «Этнополитическая грамотность». Он призван научить будущих журналистов точно и корректно освещать чувствительные вопросы, избегать языка вражды и учитывать последствия публикаций для отношений между людьми.