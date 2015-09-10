Какова сегодня роль интеллигенции в жизни общества и государства? Этот вопрос стал стимулом для создания этого общественного объединения. Как известно, именно интеллигенция во все времена была движущей силой общества, катализатором прогрессивных идей, открыто говорила о проблемах. По мнению политолога Доса Кошима, сегодня перед интеллигенцией стоит несколько иная задача, то есть она должна обсуждать не только вопросы духовности, культуры и истории, а перейти в иную плоскость. Основная задача клуба – обсуждение вопросов государственной идеологии, будущего страны в свете программы «Мәңгілік Ел». У каждого государства должна быть цель, общество не должно жить только сиюминутными проблемами, а думать о будущем, анализировать происходящие в стране и мире процессы. В этом немаловажная роль интеллигенции, как в свое время эту миссию взяли на себя участники движения «Алаш».
– Сегодня необходима более активная позиция интеллигенции в обществе. Отрадно, что впервые ее представители объединились, чтобы обсуждать не только вопросы духовности, но и вопросы идеологии, государственности. Думаю, что их рекомендации и мнения будут приняты во внимание нашими государственными органами, – отметил Д. Кошим и добавил, что интеллигенция не должна оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Главная цель – донести до власти свою позицию и быть мостом между государством и обществом. Заседания клуба планируется проводить не только в Алматы, но и в других областях, где будет налажено сотрудничество с представителями местной интеллигенции.
Один из актуальных вопросов повестки первого заседания – укрепление казахстанской идентичности. По мнению выступавших, еще надо преодолеть проблемы духовного единства самой титульной нации в вопросах религии, языка, политических предпочтений.
Народный артист Казахстана, актер Сабит Оразбаев убежден, что создание этого клуба весьма своевременное и полезное событие для общества, которому предстоит большая работа на пути единства и развития. Он считает, что в Казахстане созданы все предпосылки для уверенного движения вперед. У страны есть долгосрочная Стратегия «Казахстан-2050», принята новая экономическая политика «Нұрлы жол», разработан национальный план «100 конкретных шагов». Для их успешной реализации необходимо неустанно трудиться и, что немаловажно, менять менталитет, понимая, что любой труд достоин уважения, осваивать самые различные профессии.