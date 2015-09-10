Быть в авангарде общества 473 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Какова сегодня роль интеллигенции в жизни общества и государства? Этот вопрос стал стимулом для создания этого общественного объединения. Как известно, именно интеллигенция во все времена была движущей силой общества, катализатором прогрессивных идей, открыто говорила о проблемах. По мнению политолога Доса Кошима, сегодня перед интеллигенцией стоит несколько иная задача, то есть она должна обсуждать не только вопросы духовности, культуры и истории, а перейти в иную плоскость. Основная задача клуба – обсуждение вопросов государственной идеологии, будущего страны в свете программы «Мәңгілік Ел». У каждого государства должна быть цель, общество не должно жить только сию­минутными проблемами, а думать о будущем, анализировать происходящие в стране и мире процессы. В этом немаловажная роль интеллигенции, как в свое время эту миссию взяли на себя участники движения «Алаш».

– Сегодня необходима более активная позиция интеллигенции в обществе. Отрадно, что впервые ее представители объе­динились, чтобы обсуждать не только вопросы духовности, но и вопросы идеологии, государственности. Думаю, что их рекомендации и мнения будут приняты во внимание нашими государственными органами, – отметил Д. Кошим и добавил, что интеллигенция не должна оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Главная цель – донести до власти свою позицию и быть мостом между государством и обществом. Заседания клуба планируется проводить не только в Алма­ты, но и в других областях, где будет налажено сотрудничество с представителями местной интеллигенции.

Один из актуальных вопросов повестки первого заседания – укрепление казахстанской идентичности. По мнению выступавших, еще надо преодолеть проб­лемы духовного единства самой титульной нации в вопросах религии, языка, политических предпочтений.

Народный артист Казахстана, актер Сабит Оразбаев убеж­ден, что создание этого клуба весьма своевременное и полезное событие для общества, которому предстоит большая работа на пути единства и развития. Он считает, что в Казахстане созданы все предпосылки для уверенного движения вперед. У страны есть долгосрочная Стратегия «Казахстан-2050», принята новая экономическая политика «Нұрлы жол», разработан нацио­нальный план «100 конкретных шагов». Для их успешной реализации необходимо неустанно трудиться и, что немаловажно, менять менталитет, понимая, что любой труд достоин уважения, осваивать самые различные профессии.



