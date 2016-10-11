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​Быть в доле – безопасно
Рысты АЛИБЕКОВА

Новый же закон предусматривает механизмы защиты и гарантирования средств дольщиков посредством трех способов организации долевого жилищного строительства: во-первых, в виде получения гарантии Фонда гарантирования, во-вторых, при участии в проекте банка второго уровня и, в-третьих, за счет привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

По первому способу застройщик создает уполномоченную компанию, в уставный капитал которой вносит земельный участок, проектно-сметную документацию, деньги или незавершенное строительство в размере 10 или 15% от проектной стоимости в зависимости от права на землю. Для создания системы гарантирования долевых вкладов при АО «НУХ «Байтерек» создан Фонд гарантирования жилищного строительства с уставным капиталом в 10 млрд тенге. Заключенный договор гарантии между фондом, застройщиком и уполномоченной компанией является основанием для привлечения денег дольщиков. В случае неисполнения уполномоченной компанией обязательств по строительству жилого здания наступает гарантийный случай, при котором Фонд гарантирования берет на себя обязательства по завершению строительства жилого дома и передаче дольщикам квартир.

Согласно второму способу, финансирование долевого строительства организуется застройщиком с привлечением кредита в БВУ на сумму, достаточную для завершения строи­тельства жилого здания. Банк будет осуществлять отбор застройщиков через квалификационные требования. После прохождения всех процедур застройщик и уполномоченная компания обращаются в местный исполнительный орган для получения разрешения на привлечение денег дольщиков, однако эти средства можно будет использовать по решению банка только после возведения каркаса жилого здания. Банк в свою очередь будет выделять деньги и контролировать их целевое использование в соответствии с актами выполненных работ, подтвержденных инжиниринговой компанией.

И в соответствии с третьим способом деньги дольщиков привлекаются после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика и уполномоченной компании. При этом привлечение дольщиков возможно только после получения разрешения от местного исполнительного органа.

– По всем трем механизмам привлечение денег дольщиков допускается только на основании договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Сделки, совершенные в нарушение требований закона, признаются недействительными, – уточнил У. Жазылбек.

Резюмируя свое выступление, он отметил, что вступивший в силу закон позволит минимизировать риски дольщиков путем снижения вероятности нецелевого использования средств и срыва сроков строительства, снизить стоимость финансирования и цены продажи жилья, увеличить кредитование строительного сектора банками второго уровня.

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