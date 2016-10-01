​Быть в гуще событий

Объемная повестка дня – о задачах ветеранских организаций рес-публики по участию в воспитании молодежи в свете требований идей Общества Всеобщего Труда, Плана нации «100 конкретных шагов» и достойной встречи 25-летия Независимости – говорит о том, что ветеранские организации посильным трудом вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и воспитание подрастающего поколения.

В работе пленума приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Кумар Аксакалов, члены Центрального совета и ревизионной комиссии Республиканской организации ветеранов, руководители региональных советов ветеранов, а также активисты ветеранского движения. Была отмечена важность участия ветеранских организаций в праздновании 25-летия Независимости страны, в продвижении инициатив Главы государства по социально-экономической модернизации и повышению благосос­тояния граждан.

Участники пленума отметили, что ветераны, имеющие богатый жизненный опыт и активную граж­данскую позицию, будут и далее принимать деятельное участие в реализации общегосударственных задач. Патриотическое воспитание молодежи, формирование у нее активной жизненной позиции на примере старшего поколения остаются одним из важнейших приоритетов в общественной работе ветеранов. Выступающие вновь заострили внимание на необходимости принятия закона о ветеранах.

Также был рассмотрен ход выполнения решений VII республиканского съезда ветеранов, прошедшего в апреле текущего года. В частности, было отмечено, что решения съезда приняты к руководству всеми структурными под­разделениями республиканской ветеранской организации, повсеместно проводятся мероприятия по их реализации. На пленуме председателем Центрального совета ветеранов Республики Казахстан был избран депутат Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов, решены другие вопросы организационного характера.