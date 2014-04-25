Быть в курсе самых модных дел

Модой время от времени интересуется любой человек, а если это женщина, то интерес к трендовым фасонам и расцветкам активизируется, по крайней мере, раз в сезон. 10 лет назад в Алматы организаторы Kazakhstan Fashion Week (KFW) решили сделать из такого интереса модное событие. С 2004 года свои коллекции представили 67 отечест­венных и 74 зарубежных дизайнера из Германии, Голландии, Грузии, Ирана, Италии, Китая, Кыргызстана, России, Польши, Узбекистана, Украины, Франции...

В рамках KFW учрежден национальный конкурс для начинающих дизайнеров Open Way, его победители и финалисты имеют возможность показать свои коллекции на главном подиуме страны. Также проходит конкурс стилистов, только что состоялся Первый евразийский форум моды, реализуется проект «Энциклопедия стиля. Люди, влияющие на моду Казахстана». Уровень креативности KFW закономерно высок, существует много других идей и планов, и растет число желающих реализовать их.

Сегодня KFW авторитетна в профессиональной среде, популярна как среди блогеров, так и баейров (те, кто пополняет коллекции в бутиках), а главное - казахстанцы постепенно обзаводятся одеждой с лейблом Madе in Kazakhstan. К юбилею KFW подсчитали, сколько сделано макияжей и укладок, шагов по подиуму, фотоснимков, сколько моделей посетили кас­тинг и сколько зрителей (кстати, 65 тыс.) побывало на показах.

Многие казахстанские кутюрье, представляющие сегодня свои коллекции в других странах, начинали на KFW. Казахстанской неделе моды удалось обратить внимание на отечественных модельеров, стать узнаваемым и востребованным проектом, цель которого не только знакомить с модными тенденциями, но и способствовать развитию культуры моды в республике.

Наши кутюрье открывают собственные дома моды, ателье, бутики, осваивают интернет-пространство, формируют свою «клиентскую базу». Развиваться непрос­то, ведь конкурировать приходится даже не друг с другом, а с рыночным ширпотребом. Задача модельеров - помочь своим клиен­там найти собственный стиль, выразить свою индивидуальность, почувствовать себя обладателем эксклюзивной, аутентичной вещи. Это довольно дорогое удовольствие, но затраты, что подтвердят зрители KFW, оправданы.

В апреле в Алматы увидели 24 коллекции, в Астане - 8, созданных уже известными отечест­венными модельерами, чьи имена воспринимаются как бренды: это Айнур Турисбек, Алексей Чжен, Камила Курбани, Atelier Artisan, Аида Кауменова, Тамара Ламанукаева, Ё 9 (Сергей Шабунин), ­Айгуль Кассымова.

Fashion-шоу - увлекательное зрелище, позволяющее оценить масштабность деятельности дизайнера: кроме разработки идеи и моделей, это подбор тканей, их текстуры и расцветки, аксессуаров, обуви, выбор музыкального сопровождения (стильная музыка - важная составляющая успеха, и особо удачные композиции девушки-модели сразу «разбирают» на рингтоны).

Что вдохновляет на создание коллекции? Ответы авторы дают самые разные. Например, Сергея Шабунина пленили парижские цветочные магазинчики («Кто был и видел, тот поймет»), Камила Курбани создала принты по мотивам картин художника Абдукарима Исы («Их оценят девушки, которые знают толк в творчестве и ценят искусство Казахстана»). Тамара Ламанукаева вспомнила природу, музыку, традиции Кавказа, Айгуль Кассымова «обыграла» сочетание черного - земного, внутреннего, чувственного и бежевого - небесного, внешнего, интеллектуального. Айнур Турисбек назвала коллекцию Country-chic, ее обладательница должна быть смелой и любить контрасты...

Впрочем, именно контрасты, свойственные всем коллекциям, привлекают внимание. Можно ли сочетать джинсы и диадемы, корсет и гольфы, кружево и мохер, шелк и кожу, «рябчик» и «клеточку», «гофрированные» сапоги и меховые тапочки?!. Еще как! И если за дело берется профессионал, результат будет конструктивным, элегантным, убедительным. В коллекциях сошлись образцы фешенебельнейшего «от кутюр» и абсолютного casual, уместного в шифоньере как деловой леди, так и стандартно-скромной горожанки.

Модное настроение, царящее на подиуме, оказалось заразительным. Зрительницы в зале живо обсуждали увиденное и были готовы рассмотреть возможность покупки «платья, как у селянки», «кружавчатого костюмчика», «пижамки в «рябчик», «той кофты с воротом XIX века...». Кстати, многие столичные модницы могли соперничать с моделями, ну хотя бы по высоте и разноцветью обутых шпилек! Так что, клиент, как говорится, готов, и освоение fashion-площадки в Астане состоялось.

- Это только начало! - заверил генеральный продюсер проекта Саят Досыбаев, рассказавший и о дальнейшей судьбе коллекций KFW. - Они плавно переходят в гардеробы наших казахстанских модниц и модников. Коллекции успешно продаются, у них есть свой покупатель. Более того, сейчас модно смешивать вещи очень известных зарубежных и казахстанских дизайнеров. Это показательная тенденция, ведь потребитель в первую очередь руководствуется принципом «нравится или не нравится». Правду не скроешь. Человек покупает вещь только потому, что она ему понравилась и он хочет ею обладать. Мы можем сегодня говорить, что казахстанская мода востребована и будет востребована все больше и больше.

...Молодая столица не осталась равнодушной к fashion-новинке. Организаторы Kazakhstan Fashion Week обещают держать Астану в курсе модных событий и проводить здесь показы каждые полгода.

Наталья КУРПЯКОВА, n.kurpyakova@kazpravda.kz

фото Бориса БУЗИНА