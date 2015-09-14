Быть в прекрасной форме

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Алим АНАПЬЯНОВ
– Это за победу на Спартакиаде Казахстана, – сказал родителям воспитанников школы директор специализированного учебного заведения Тахир Кашкули во время праздника «Открытых дверей».
До выступления гимнастов алматинская команда уступала по набранным очкам представителям Южно-Казахстанской области. Но сборная самого большого города страны, состоявшая из наших воспитанников, проявила волю к победе и завоевала 25 золотых наград из 41 разыгрываемой по программе соревнований. Благодаря этому команда Алматы вышла вперед и сегодня опережает ближайших соперников на 16 медалей высшего достоинства. Вот почему руководство школы решило наградить всех отличившихся и перспективных спортсменов спортивной формой.
– Приятно получить такой подарок, – сказала одна из лучших гимнасток нашей страны Анна Гейдт.
Она одна принесла в копилку сборной Алматы три высшие награды спартакиады. Такой же вклад в победу внесли Ербол Джантыков, Милада Карими, Акима Мусаева. Рюкзаки с экипировкой получили также и самые маленькие «звездочки». Среди них Найля Еримбетова – дочь прославленного гимнаста нашей страны Ернара Еримбетова. Девочка уже показывает хорошие результаты. «И за ней будущее», – говорят наставники.
Нам остается добавить, что качественную экипировку ребятам сшили не где-то за рубежом, а на фирме «Зибро». Начальник отдела по продажам Зауре Курумбаева отметила: «Для будущих олимпийцев республики мы сделали большие скидки. Один комплект экипировки обошелся спортивной школе в четыре раза дешевле положенного».

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