Быть в центре изменений

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Алия Ильясова

Завершился VI съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы»

В последний день молодежного форума исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил делегатов из регионов за активную работу в течение четырех дней и вручил памятные сертификаты.

Он отметил, что сегодня «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тыс. молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% – это активисты в регионах.

– В своем обращении к делегатам съез­да Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Данное мероприятие в очередной раз продемонстрировало сплоченность наших юношей и девушек. Уверен, что «Жастар Рухы» станет полноценным социальным лифтом для молодых людей, – сказал исполнительный секретарь партии «AMANAT».

По мнению Асхата Оралова, своей энергией и активным участием в строи­тельстве Нового Казахстана молодые граждане внесут значительный вклад в эффективную реализацию реформ, инициированных Президентом.

В свою очередь делегат из Кызылорды Нурбол Серикпай отметил, что на съезде были приняты важные решения для дальнейшего развития молодежного крыла партии.

– Переименование нашей организации знаменует новый этап в ее более чем 20-летней истории. Сегодня в стране происходят глубинные реформы, и молодежь должна быть в центре всех изменений, – сказал он.

По словам Зарины Кайыржан из Акмолинской области, на площадке JasTalks были интересные спикеры.

– Мы встретились с ребятами из других регионов, обменялись опытом, смог­ли не только внести свои идеи, но и обсудить предложения коллег из других городов. В целом зарядились эмоциями и настроились на реализацию задач с учетом программы трансформации молодежного крыла, – отметила Зарина Кайыржан.

Делегат из Нур-Султана Ерлан Марат высоко оценил неформальную часть работы съезда.

– Помимо пленарного заседания была очень насыщенная программа: информативные тренинги, семинары, увлекательная культурная программа, душевные песни под гитару у костра, – добавил Ерлан Марат.

Напомним, в работе съезда, прошедшего в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие более 350 делегатов со всех регионов. Для участников были организованы образовательные тренинги, гостями открытой диалоговой площадки JasTalks стали известные государственные и общественные деятели.

Решением VI внеочередного съез­да была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены наименование молодежной организации и состав центрального совета.

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