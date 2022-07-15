Свежий выпуск Быть в центре изменений 15 июля 2022 г. 2:47 Алия Ильясова Завершился VI съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы» В последний день молодежного форума исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил делегатов из регионов за активную работу в течение четырех дней и вручил памятные сертификаты. Он отметил, что сегодня «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тыс. молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% – это активисты в регионах. – В своем обращении к делегатам съезда Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Данное мероприятие в очередной раз продемонстрировало сплоченность наших юношей и девушек. Уверен, что «Жастар Рухы» станет полноценным социальным лифтом для молодых людей, – сказал исполнительный секретарь партии «AMANAT». По мнению Асхата Оралова, своей энергией и активным участием в строительстве Нового Казахстана молодые граждане внесут значительный вклад в эффективную реализацию реформ, инициированных Президентом. В свою очередь делегат из Кызылорды Нурбол Серикпай отметил, что на съезде были приняты важные решения для дальнейшего развития молодежного крыла партии. – Переименование нашей организации знаменует новый этап в ее более чем 20-летней истории. Сегодня в стране происходят глубинные реформы, и молодежь должна быть в центре всех изменений, – сказал он. По словам Зарины Кайыржан из Акмолинской области, на площадке JasTalks были интересные спикеры. – Мы встретились с ребятами из других регионов, обменялись опытом, смогли не только внести свои идеи, но и обсудить предложения коллег из других городов. В целом зарядились эмоциями и настроились на реализацию задач с учетом программы трансформации молодежного крыла, – отметила Зарина Кайыржан. Делегат из Нур-Султана Ерлан Марат высоко оценил неформальную часть работы съезда. – Помимо пленарного заседания была очень насыщенная программа: информативные тренинги, семинары, увлекательная культурная программа, душевные песни под гитару у костра, – добавил Ерлан Марат. Напомним, в работе съезда, прошедшего в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие более 350 делегатов со всех регионов. Для участников были организованы образовательные тренинги, гостями открытой диалоговой площадки JasTalks стали известные государственные и общественные деятели. Решением VI внеочередного съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены наименование молодежной организации и состав центрального совета.