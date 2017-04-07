​Быть всегда начеку

В текущем году на территории города зарегистрировано 1 086 краж чужого имущества, что меньше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, сократилось количество фактов скотокрадства, а также зафиксировано меньше краж сотовых телефонов. Однако при общем снижении преступлений этой категории отмечается рост квартирных краж. Их число увеличилось на 35%, или со 154 до 209.

Большую озабоченность в прокуратуре города Тараза вызывает то, что из 6 152 совершенных в прошлом году краж не раскрыто 4 619. В связи с этим отменен ряд решений следователей органов внутренних дел с дачей конкретных указаний, направленных на раскрытие преступлений.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Стоп – кражам!» изготовлена карта города, на которой обозначено местонахождение ломбардов, пунктов приема металла, рынков, торгово-развлекательных центров, а также точки, оборудованные системами видео­наблюдения, и территории, где зафиксирована наибольшая концентрация краж. Следует отметить, что многие предприниматели пошли навстречу полиции и стали оборудовать свои торговые площади видеокамерами, охранной сигнализацией, решетками и железными дверями. Безусловно, это облегчило работу стражам порядка.

Но за ловлей «крупного зверя», к сожалению, блюстители закона нередко забывают о мелких преступниках. В прокуратуре области констатировали, что работа по задержанию карманников в общественном транспорте органами внутренних дел региона проводится весьма неэффективно. В частности, при проведении акции «Безопасный транспорт», иниции­рованной областным надзорным органом, сотрудниками полиции не задержано ни одного карманного вора в общественном транспорте, несмотря на то что такие преступления совершаются довольно часто.

Как отметил прокурор города Тараза Бекзат Сеилханов, на сегодня в каждом втором случае краж чужого имущества предмет посягательства – сотовый телефон. И, к сожалению, 80% из них остаются нераскрытыми. В связи с этим в качестве одной из мер по пред­отвращению краж запущен проект «Мобильник», в рамках которого по договоренности с администрациями школ и родителями детей в учебных заведениях запрещены смартфоны. Кроме того, теперь уполномоченные органы при составлении протоколов об административной ответственности включают в протокол IMEI-код мобильного телефона правонарушителя, что позволит в последующем проверить вероятность получения сотового телефона преступным путем.

– Для любого человека враз лишиться своего имущества, зачастую заработанного нелегким трудом, – это настоя­щая трагедия. Об этом нужно всегда помнить и постараться не допускать подобного, – сказал Бекзат Сеилханов и посоветовал быть постоянно начеку не только стражам порядка, но и самим жителям.