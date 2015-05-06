Быть высоцковедом

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
Этот центр появился в прошлом году по инициативе российского бизнесмена Анатолия Олейникова, который несколько лет назад поставил в Новосибирске на свои личные средства бронзовый памятник Владимиру Высоцкому, а еще раньше написал книгу «Я Высоцким болею».
– По должности я директор машиностроительного завода по производству буровой техники, а в душе – лирик от природы, – говорит Анатолий. – Кто-то меня спросит, зачем я потратил столько денег на памятник Высоцкому? Лучше бы, скажут, купил квартиру сыну. Или, к примеру, могут сказать, что на проведение ежегодных фестивалей, посвященных творчеству Владимира Семеновича, тоже уходит много средств, их можно было бы потратить на благотворительность или на семью. Но две самые близкие женщины – жена и теперь уже покойная мама – сказали, не сговариваясь: – Кто, если не ты?
– Но я боюсь, что на меня будут обижаться.
– А почему ты должен брать ответственность за всех? – спросили они. – У детей своя жизнь, пусть они зарабатывают на себя сами. А ты, раз родился, должен реализовать свою мечту.
По словам Олейникова, та многоаспектная деятельность, которой он занимается на общественных началах, очень благодарная, потому что Высоцкий и после смерти продолжает объединять людей своими песнями.
– Благодаря ему я познакомился и подружился со многими замечательными людьми, – говорит бизнесмен. – Сегодня тесно дружу с сыном поэта – Никитой Владимировичем Высоцким. В Новосибирске побывали и Марина Влади, и лучший друг поэта, золотопромышленник Вадим Туманов, и первая жена Владимира Семеновича – Иза Константиновна Высоцкая, и аранжировщик Константин Казанский, записавший в Париже три пластинки Высоцкого. Когда в прошлом году в Новосибирске состоялся съезд высоцковедов, туда приехали исследователи его творчества, литераторы, музейные работники и просто поклонники из разных стран мира – государств СНГ, Италии, Франции, США, Швеции… На этом форуме и был создан международный центр Высоцкого со штаб-квартирой в Новосибирске.
Филиал в Алматы тоже появился благодаря тому, что и в Казахстане немало людей болеет творчеством поэта. Возглавили его Галина Горшкова и Сергей Шус­тов, заслужившие это право своей предыдущей работой. Они, в частности, нашли материалы, рассказывающие о том, что Высоцкий был в Казахстане более 15 раз.
Казахстанское представительство поставило перед собой задачу организовать творческий конкурс по переводу творчества Высоцкого на казахский язык, снять документальный фильм о его пребывании в нашей респуб­лике и поставить памятник поэту.
– Но просто так возводить его нельзя – люди не поймут, – считает Анатолий Олейников. – Когда мы ставили памятник Высоцкому в Новосибирске, то в ходе сбора подписей выяснили, что Высоцкий в принципе мог родиться в этом городе. Отец Высоцкого сказал в интервью, что они с женой после свадьбы уехали в Новосибирск, где потом разбежались в разные стороны: она уехала в Москву, он – остался. Мать будущего поэта, узнав, что она ждет ребенка, спрашивала в письме к его отцу, что же ей делать, а Семен Высоцкий пишет ей: «Рожай. Я ребенка никогда не брошу». Так что Новосибирск имеет к судьбе поэта самое прямое отношение. И первая улица, названная именем Высоцкого, появилась в СССР именно здесь. Это произошло в 1988 году. И мы не исключаем, что и в Казахстане в ходе сбора материала тоже будет найден необычный штрих из биографии человека, ставшего одним из ярких символов ХХ века.

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