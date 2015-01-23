Свежий выпуск Быть заметным в темноте Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

– Этот проект мы запустили в прошлом году совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РК и спонсорами, – сказал Асрен Шауков, президент ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» – организатора этой социнициативы. – В 2014 году мы раздали тысячу фликеров в двух школах Алматы, в текущем году нам выделили бюджет уже на 10 тысяч штук. Их мы вручим ученикам школ города, расположенных в районах, где, по статистике, совершается наибольшее количество ДТП, а также тех общеобразовательных учреждений, которые находятся около дороги и в жилых зонах, где школярам приходится несколько кварталов идти пешком. Одна школа получит одну тысячу фликеров.

Светоотражающий элемент, который можно носить на руке, сумке или одежде, поможет детям стать более заметными на дороге. Это повысит безопасность маленьких пешеходов, убеждены устроители проекта. Они подчеркнули, что проблема детского травматизма и смертности на дорогах по-прежнему очень актуальна. Под колесами автомобилей в стране ежегодно гибнут около 200 детей, и более 1 800 получают тяжелые травмы. В группе рис­ка при различных ДТП чаще всего оказываются дети от 7 до 11 лет. В этом возрасте отношение к автомобилю у ребят двойственное: с одной стороны, они боятся машин, с другой – лишены адекватного восприя­тия угрозы на колесах. И чаще всего аварии случаются вечером, когда водителю сложно заметить маленьких пешеходов, особенно тех, на ком темная одежда. Ношение фликера снижает риск наезда на человека в темное время суток в 6–8 раз. Отражающее свет приспособление ярко светится в свете фар, поэтому водитель замечает его за 120–130 мет­ров, а, значит, у него есть время остановиться.

Обезопасить фликерами активис­ты планируют всех школьников младших классов Казахстана. Но реализация этого социального проекта напрямую зависит от спонсорской поддержки.

– Даже 10 тысяч браслетов, на которые нам удалось найти средства, для Алматы мало, – заметил А. Шау­ков – Ведь только первоклассников в нашем городе более 20 тысяч.

В рамках проекта первыми в нынешнем году «засветились» ученики школы № 106 Турксибского райо­на мегаполиса. ПДД здесь изучают серьезно и основательно: ­команда юных инспекторов дорожного движения этой школы – неоднократный победитель городских и республиканских смотров и конкурсов. Общественники, в том числе известная казахстанская певица Макпал Исабекова, вручили школярам одну тысячу фликеров. Юные помощники стражей дорог поблагодарили гостей и показали им представление: о ПДД они рассказали в стихах и песнях.



