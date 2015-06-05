Свежий выпуск Быть! Валентина ФИРОНОВА

Прогнозы не радуют, а вот практика – наоборот. Она показывает, что сайты без бумажных версий долго не живут. Просто загадка какая-то! С экономическими и неэкономическими составляющими.

С бурным развитием Интернета проб­лема выживаемости газет все больше становится предметом дискуссий. Видимо, бумажная версия не только для профессионалов, но и для читателей – нечто большее, чем источник информации. И даже больше, чем некая общность, в которой происходит обмен мыслями, идея­ми. Есть здесь, наверное, и некий субъек­тивный фактор.

С этим-то фактором я и попыталась разобраться.

– Печатные издания читает в основном старшее поколение, – поделилась своим мнением знакомая киоскерша. – Молодежь ни журналов, ни тем более газет не покупает. Если и дальше так пойдет, то я скоро останусь без работы.

– А при чем здесь вообще читатели? – пошутил подошедший к киоску покупатель. – Главное для любой газеты – рек­лама и спонсоры.

Доводов не читать и не покупать среди коллег и близких я выслушала немало.

Одних не устраивало качество, других – «продажность».

– Не верю ни газетам, ни ТВ, – почти с гневом заявил мне бывший железнодорожный начальник. – Газеты даже в руки не беру, остерегаюсь запачкаться. Ситуацию оцениваю по комплексу информации во всех СМИ, выложенных в Интернете, опираясь на опыт.

Бывалые газетчики в свою очередь убеждены, что серьезным СМИ, которые финансируются из бюджета, помогает выживать и сохранять относительно устойчивые тиражи преданность свое­му изданию руководителя и коллектива.

Бальзамом на душу стали слова соседки-учителя, которая заявила:

«А я все равно покупаю. Поддерживаю журналистов материально. Не будет их, не будет и новостей в соцсетях. Старшее поколение не поможет, и никто не поможет». И вывод мне понравился, который сделала Анна Борисовна: «Будущее за теми СМИ, которые сохранят и печатный, и электронный варианты».

Тему быть или не быть печатным СМИ можно обсуждать долго. Но лично для меня важен субъективный фактор. Просто потому, что мое сознание лучше, глубже и увереннее воспринимает печатную продукцию. Электронная информация не дает той вдумчивости и сос­редоточенности, которые присущи газетным публикациям, более удобоваримым для мышления.

Субъективность, конечно, и есть субъек­тивность. Практика между тем показывает: как не упирайся, газеты все равно постепенно теряют читателей. Хотя немало и тех, кого в газетах привлекает объективная аналитическая информация, практические советы, эксклюзивные фотографии и графические иллюстрации, рекламные акции и лотереи. А есть и те, для кого газету просто приятно держать в руках, ощущая запах типографской краски.

И тем не менее человек с планшетом или смартфоном нам сегодня привычнее, чем с газетой. Да и как его не понять, этого продвинутого молодого человека? В его руках – абсолютно автономная, самодостаточная передающая и принимаю­щая система. Здесь есть все: библиотека, телевизор, кино. Можно читать любимое издание и самому стать автором.

То ли еще будет!