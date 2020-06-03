Бытовое насилие во время карантина. 15 женщин поместили в кризисные центры в Нур-Султане

В Нур-Султане с момента объявления в городе карантина 15 женщин были помещены в кризисные центры, около 600 получили правовую и психологическую консультацию, передает Astana.gov.kz
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По информации городского департамента полиции, в период чрезвычайного положения – с 19 марта по 11 мая – в Нур-Султане на канал 102 ежедневно приходилось 50 звонков о семейных неурядицах.
"Нынешняя тенденция такова, что с 11 мая по сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Ежедневно в среднем поступает около 30 звонков. В данный момент проводится профилактический обход по адресам, откуда были повторные или неоднократные звонки на 102", – сообщили в столичном ДП.
Между тем, с момента объявления в городе карантина 15 женщин были помещены в кризисные центры, около 600 получили правовую и психологическую консультацию. Почти 300 дел рассмотрено в административном суде.
Отмечается, что сотрудники полиции проводят работу по разъяснению норм закона, прав и свобод человека лицам, состоящим на учете в ОВД, для предупреждения и предотвращения бытового насилия в семье, выявления эффективных решений в случае их возникновения.
"Каждый человек должен знать, что людям, пострадавшим от бытового насилия, государственные органы, неправительственные организации и кризисные центры окажут всестороннюю помощь", – отметили в полицейском департаменте.
Как сообщалось, в период объявленного карантинного режима на территории города (в связи с пандемией Сovid-19) значительно участились факты бытового насилия, в том числе увеличилось количество совершенных или совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.