Статьи Бюджет и Национальный фонд в рамках контрцикличной экономической политики Каскеев Сырымбет, старший эксперт Центра макроэкономических и прикладных экономико-математических исследований АО "Институт экономических исследований"

Распространение в течение 2008 года финансового кризиса, начавшегося в США, на другие страны мира, возникновение кризисных явлений в реальном секторе привели к тому, что многие страны начали применять антикризисные программы, направленные на смягчение неблагоприятного влияния кризиса, или рассматривают их возможности применения.



Наибольшее распространение получили традиционные контрциклические меры денежно-кредитной (снижение процентных ставок) и фискальной политики (снижение налогов и наращивание государственных расходов). Мировая практика показывает, что в период кризиса происходит переориентация экономической политики. Проведение технологической модернизации, а также осуществление инфраструктурных и других проектов, оказывающих мультипликативный эффект на разные сектора экономики являются действенными антикризисными мерами и способствуют сохранению платежеспособного спроса.



В сложившейся ситуации необходимо наращивание государственных расходов для балансировки последствий замедления экономического роста. Согласно теории Кейнса максимально возможная занятость и экономический рост в период замедления могут быть обеспечены посредством активного вмешательства государства в экономику для поддержания внутреннего спроса. Объявленная Главой государства в своем Послании Новая экономическая политика "Нурлы Жол" является своего рода антикризисной программой, имеющей контрциклический характер и призванный минимизировать последствия глобального кризиса на казахстанскую экономику.



Согласно рекомендациям экспертов МВФ, странам-экспортерам нефти, накопившим значительные средства за счет высоких цен в прошлом в свои резервные фонды, помимо консолидации бюджета допустимо использование накопленных средств для последовательной корректировки государственных расходов в связи со снижением цен. Необходимо заметить, что накопленные средства в Национальном фонде позволили нам отреагировать на глобальный кризис 2008 – 2009 гг. масштабной стимулирующей программой, которая доказала свою эффективность. Кроме того, мы понимаем, что агрессивная политика государственного инвестирования несет риск истощения накопленного буфера.



В целях снятия рисков неэффективного использования нефтяных доходов в государственных программах были приняты решения о необходимости сохранения активов Нацфонда в размере не менее 30% ВВП, также были предприняты шаги по повышению прозрачности квазифискальных операций, активно диверсифицируется сберегательный портфель, средства которого номинированы в ценные бумаги и акции. Появление положительного фискального импульса вызовет прямой и косвенный макроэкономический эффект. Согласно расчетам по межотраслевому балансу выделение трансфертов из Национального фонда на реализацию программы "Нурлы Жол" в 2015 году будет иметь "эффект замещения" снижения экспортных нефтяных доходов и может привести к дополнительному приросту ВВП на 1-2 процентных пункта. При этом каждый дополнительный процент инвестиций в транспортную отрасль приводит к увеличению валовой добавленной стоимости данной отрасли на 0,7%.



Реализуемые антикризисные меры в рамках Новой экономической политики для стимулирования внутреннего спроса и роста экономики потребуют обеспечения сбалансированности бюджета в соответствии с Концепцией новой бюджетной политики. Основными задачами фискальной политики помимо обеспечения макроэкономической стабильности являются концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, а также повышение эффективности использования бюджетных средств. В свою очередь, налоговая политика будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности экономики и стимулирование роста обрабатывающих производств, а также на введение дополнительных налоговых стимулов, необходимых для социального ориентирования бизнеса. В рамках новой бюджетной политики Правительство поставило перед собой задачи по финансовой политике и государственному долгу. Предполагается, что государственный долг будет поддерживаться на уровне 13,9% от ВВП путем постепенного снижения дефицита с 3% ВВП в 2013 году до 1% к 2020 году. Соответственно, ненефтяной дефицит планируется сократить до уровня ниже 3% в 2020 году.



Объявленная Главой государства контрциклическая экономическая политика "Нурлы Жол" наравне с Планом нации по реализации 5 институциональных реформ позволит не только обеспечить макроэкономическую стабильность, но и также стимулировать экономический рост, повысив тем самым благосостояние и качество жизни населения, что будет способствовать вхождению в тридцатку самых развитых государств.







