Бюджет: недочеты прежние Свежий выпуск 433 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Нешуточные дискуссии разгорелись вчера в Мажилисе. Причина тому – отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2014 год. Впрочем, замечания народных избранников по поводу исполнения бюджета мало отличались от их высказываний во время аналогичных отчетов за прошлые годы. Свои выступ­ления мажилисме­ны начинали стандартной фразой «в целом я поддерживаю отчет Правительства, но…», после чего перечислялся список замечаний. Особое возмущение депутатского корпуса вызвали кочующие из года в год, ставшие уже традиционными проблемы исполнения бюджета: его неисполнение, неэффективное использование бюджетных средств и многочисленные финансовые нарушения.

Итак, как отметил министр финансов Бахыт Султанов, представляя депутатам отчет Правительства, по предварительным данным, за 2014 год реальный прирост ВВП по сравнению с 2013 годом составил 4,3%, что соответствует запланированному показателю. По его данным, инфляция в годовом выражении в 2014 году составила 7,4%, что на 0,6 процентных пункта ниже верхнего предела запланированного коридора.

Между тем, как указывается в заключении Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, в отчетном периоде Счетным комитетом проведено 29 контрольных мероприятий на 323 объектах. Общая сумма выявленных нарушений – 642,8 млрд тенге, из них финансовые нарушения – на сумму 541,7 млрд тенге, нарушения процедурного характера – на 101,1 млрд тенге. Из общей суммы финансовых нарушений основную долю – 80,8%, или 418,5 млрд тенге, – составляют нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств, 4,3% – при проведении государственных закупок, 12,9% – при использовании активов государства, 2% – по доходам.

При этом из 102,6 млрд тенге, подлежащих восстановлению, возмещено 91,4 млрд тенге, или 89%. В правоохранительные органы для принятия процессуальных мер направлено 22 материала контроля.

По оценке Счетного комитета, в целом сохраняются проблемы слабого налогового и таможенного администрирования по отдельным направлениям деятельности.

По словам председателя Счетного комитета Козы-Корпеша Джанбурчина, общая сумма, по которой не исполнен принцип результативности, составила 378,5 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение бюджетных средств допустили министерства по инвестициям и развитию, национальной экономики, здравоохранения и социального развития, а также Министерство внутренних дел. Глава Счетного комитета констатировал ненадлежащий уровень разработки и недостаточную эффективность реализации программных и стратегических документов.

Депутаты каждый год высказывают мнение о необходимости законодательного закрепления персональной ответственности чиновников за бюджетное планирование. Прозвучал тезис и в текущем году из уст депутата Омархана Оксикбаева, как известно, много лет возглавлявшего Счетный комитет.

– Вопрос повышения ответственности поднимается ежегодно, но Правительство, к сожалению, не поддерживает. Мы должны законодательно рассмотреть персональную ответственность за бюджетное планирование, и пути этого решения до сих пор еще не определены. Когда мы возьмемся за это дело? – задался вопросом депутат.

Коллегу поддержал спикер К. Джакупов, отметивший, что сумма неисполнения бюджета в Казахстане составляет почти половину бюджета некоторых стран. И это недопустимо.

Поднимали депутаты и вопрос немотивированно высоких заработных плат специалистов национальных компаний. Мухтар Тиникеев возмущен, что вчерашние выпускники вузов, работая сегодня в структурах фонда «Самрук-Казына», получают по полтора миллиона тенге в месяц и ежеквартальные премии и бонусы, при этом уровень их компетенции зачастую оставляет желать лучшего. «Им еще и абонементы в элитные фитнес-клубы оплачивают, как будто они переработались», – недоумевает депутат. Он призвал министров сходить в нацкомпании и проверить, кто там работает.

– Вы были там сами? Посмотрите, кто там работает! Вчерашние выпускники, близкие родственники и так далее, – уверен мажилисмен.

М. Тиникеев уверил, что найдет десятку более талантливых молодых людей, которые будут работать более эффективно за меньшую зарплату.

Есть проблемы с освоением бюджета и в квазигосударственном секторе.

– По итогам 2014 года на контрольном счете наличности субъектов квазигосударственного сектора остался неиспользованный остаток средств, выделенных на увеличение уставного капитала по 10 администраторам республиканских бюджетных программ в общей сумме 344,5 миллиарда тенге. О чем это говорит? Это говорит о том, что компании недостаточно прорабатывают и обосновывают свои проекты, – считает в частности депутат Елена Яковлева.

Возмущены народные избранники и ростом цен на бензин. Депутат Николай Логутов считает, что в то время, когда мировые цены на нефть падают, Казахстан поднимает цены на бензин.

– В условиях первого падения цен на нефть действие уполномоченного органа по снижению цен было логичным. Причем надо отметить, что отдельная цена на бензин марки АИ-92 была снижена со 108 до 99 тенге за литр, когда нефть составляла 66–62 доллара за баррель. После этого цена на нефть упала еще ниже, цена на бензин осталась той же. С 26 мая текущего года, на мой взгляд безосновательно была поднята цена на бензин марки АИ-92 до 108 тенге. Нам объяснили это тем, что поднялась цена на нефть. Но она опять стала 66–62 доллара, – недоумевает депутат.

Мажилисмен Талгат Ергалиев поднял животрепещущий вопрос ввода государственного жилья. Мажилисмен констатировал, что за годы действия программы развития регионов на весь Казахстан было введено 108 квартир, или один пятиэтажный трехподъездный дом! В то же время сегодня в очереди на жилье по госпрограмме стоят более 300 тыс. семей по всему Казахстану.

– Мы создали в 2013 году жилищную корпорацию. Она не ввела ни одного метра жилья за эти годы. Когда мы увеличим объем строительства и долю вводимого государственного жилья? – обратился Т. Ергалиев к представителям холдинга «Байтерек».

Председатель правления АО «Байтерек» Куандык Бишимбаев пояснил, что жилье не строили из-за того, что подрядчики отказывались работать за предлагаемые цены.

Неэффективной признали депутаты и программу развития моногородов на 2012–2020 годы и даже предложили свернуть ее. Мажилисмен Рауан Шаекин напомнил членам Правительства их обещания о том, что с принятием программы развития моногородов начнется бурное строительство инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, модернизация ЖКХ.

– Вследствие слабой координации и взаимодействия центральных, местных исполнительных органов все целевые индикаторы не выполнены, – констатировал депутат, отметив, что из 27 моногородов в 14 наблюдается динамика снижения объемов промышленного производства.

– То есть хотели как хорошо, а получили как всегда, – резюмировал депутат.

По итогам обсуждения Мажилис направил отчет в Сенат Парламента.

На пленарном заседании депутаты также в первом чтении одобрили законопроект с сопутствующими поправками о правовых актах.

Законопроект разделяет правовые акты на две группы – нормативные правовые и ненормативные правовые. Предлагается ввести новую форму планирования законопроектной деятельности – Концептуальный план законотворческой работы на период созыва Парламента, отвечающий целям долгосрочного планирования. Предлагается также усовершенствовать институт правового мониторинга, переориентировав его цель на оценку и прогнозирование эффективности законодательства.

«Добро» палаты получил и проект поправок в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей. Документом предусматривается введение пожизненного содержания судей, находящихся в отставке, путем реорганизации института пенсионного обеспечения судей. Выплаты осуществляются ежемесячно и не облагаются налогом. Размер выплат устанавливается в процентном соотношении от должностного оклада по последней занимаемой должности судьи.

Депутаты Мажилиса одобрили и проект поправок в конституционные законы по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства. Законопроект направлен на реализацию положений ГПК РК в новой редакции. Нововведения вносятся в конституционные законы «О выборах в Республике Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

На состоявшемся пленарном заседании палата одобрила и пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. И в этом же ряду – казахстанско-российское Соглашение о передаче образовательных организаций города Байконура Казахстану, находившихся ранее под юрисдикцией России.