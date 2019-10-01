Бюджет участия

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Игорь Прохоров

Сенаторы Комитета по финансам и бюджету выслушали представителей государственных органов и неправительственных организаций по внедрению автоматизации бюджетного процесса.

По словам председателя комитета по финансам и бюджету Ольги Перепечиной, цифровизация – это шаг от постиндустриальной экономики к информационной. Она позволяет добиться не только эффективности, но и конкурентоспособности государства. Однако внедрение автоматизации бюджетного процесса на сегодня происходит, образно говоря, в «замедленном действии».

Вместе с тем уполномоченные органы отметили, что в Казахстане имеются проекты, позволяющие населению участвовать в планировании бюджетных средств.

Так, реализуется «Интерактивная карта открытых бюджетов», где население может контролировать деньги, выделенные на развитие своего населенного пункта. Успешно внедряется проект акимата Нур-Султана «Бюджет участия», где каждый житель может выступить с инициативой и предложить свой проект, направленный на улучшение и развитие своего района.

Кроме того, участники акцентировали внимание на том факте, что сегодня цифровизация – дополнительная нагрузка для государственных органов. Все еще существует потребность в бумажном документообороте. Также было озвучено, что не все ведомства открывают доступ к бюджетному процессу.

По итогам совещания был выработан ряд рекомендаций по повышению открытости бюджета и автоматизации бюджетного процесса.

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