Бюджет утвержден Свежий выпуск 599 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

С учетом целевых трансфертов из республиканской казны реально располагаемый бюджет города на 2015 год сформирован в сумме 331 млрд. 725 млн. тенге. Глава мегаполиса Ахметжан Есимов подчеркнул, что несмотря на общемировую тенденцию ухудшения финансовой ситуации, экономика Алматы демонстрирует стабильный рост по всем показателям.

«Ожидается, что до конца текущего года объем ВРП составит 8 триллионов тенге с ростом на 6,3%. Уровень инфляции будет менее 7%. Что касается местного бюджета на следующий год, то мы постарались максимально его оптимизировать. Каждый выделенный тенге должен обеспечивать адекватную отдачу, максимальный со­циальный экономический эффект», – сказал А. Есимов.

Кроме того, аким Алматы особо подчеркнул, что проведенная оптимизация расходов не приведет к секвестированию социальных программ. Вместе с этим градоначальник поставил задачу эффективного взаимодействия с госорганами в рамках курса «Нұрлы жол».

«В рамках реализации Послания Главы государства из Национального фонда ежегодно будут выделяться по 3 миллиарда долларов в течение трех лет. В январе Министерство национальной экономики начнет распределять эти средства. Нам предстоит эффективно поработать, чтобы освоить трансферты – это касается строительства развязок, пробивок улиц, возведения арендного жилья, объектов туризма», – отметил А. Есимов.

