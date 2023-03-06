Бюджетные миллиарды куда-то «утекают», а обещания обеспечить население чистой питьевой водой так и остаются пустыми словами.
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Юлия Пулина, область Улытау
Качество воды в Кенгирском водохранилище уже давно не отвечает санитарным требованиям. Экологи в разные годы фиксируют здесь многократное превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, сульфатов и нефтепродуктов. При этом оно обеспечивает до 70% всего объема хозпитьевого водоснабжения. Остаток восполняется подачей воды с Уйтас-Айдосского месторождения.