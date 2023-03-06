Бюджетные миллиарды куда-то «утекают», а обещания обеспечить население чистой питьевой водой так и остаются пустыми словами.

«Источник жизни» или рассадник заразы?

По сути, «источник жизни» превратился в рассадник ряда серьезных заболеваний. И эта проблема неоднократно поднималась в запросах сенаторов и мажилисменов в адрес руководителей Правительства.

По замыслу самого Правительства, обеспечить жезказганцев качественной питьевой водой можно будет благодаря использованию трех месторождений подземных вод. Но... Не первый год строятся Эскулинский и Кожамсеитский водоводы, реконструируется Уйтас-Айдосский. За 13 лет эти проекты обросли скандалами и сами превратились в мутный источник различных злоупотреблений.

Только на Эскулу потрачено более 10 млрд тенге вместо запланированных двух. Расходы продолжают расти, а сроки завершения стройки грозят затянуться на годы.

Долгострой и, как следствие, неэффективно израсходованные бюджетные деньги – предмет собственных расследований местных общественных активис­тов. Один из них – вице-президент ОЮЛ и ИП «Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» по области Улытау, в 2018–2020 годах член республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции РК (РСМГ при АПК РК) Ринат Бикаев – рассказал о том, что удалось выявить за несколько лет мониторинга.

Утечки Уйтас-Айдоса

По словам Рината Бикаева, замену аварийных участков на действующем водоводе проводят ежегодно последние несколько лет по инвестпрограмме. Каждый год речь идет о 2,5 км.

– Протяженность водовода составляет 58 километров до города, – сообщил Ринат Бикаев. – Это старая железобетонная труба 1967 года постройки. В 2018-м я был в составе специальной мониторинговой группы при АПК РК. Тогда случилась серьезная авария на водной магистрали, и большая часть Жезказгана более чем на 10 дней осталась без питьевой воды.

Впоследствии выяснилось, что после замены изношенного участка трубы гидроудары повредили водовод в слабых местах. Когда подняли документацию, обнаружилось: компания-подрядчик планировала поэтапно заменить старый бетонный водовод новой трубой высокого давления из полипропилена.

К сожалению, ничего не получилось. Трубу паяли в ноябре, когда наступили холода, швы не выдержали.

– На следующий год замену вышедшего из строя участка делала другая компания, – отметил вице-президент ассоциации. – Однако фактически вообще никакой трубы не проложили, в наличии только пустая траншея.

В последующие годы работы проводились более качественно, но и по ним много вопросов. К примеру, возле поселка Промышленный водовод проходит в месте, где с советских времен находится бесхозная скважина... Подрядные организации предлагали исполнителю инвест­программы – АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана» – проложить участок трубы на поверхности, но руководство ПТВС не пересмотрело проект. В итоге трубу «утопили» в траншее, полной воды...

Ремонт участков не решает проблемы водоснабжения – всех дыр не залатаешь. Естественно, водовод нельзя запускать на полную мощность, поэтому с Уйтас-­Айдоса Жезказган получает менее 30% объема воды. Другая проблема, по словам Рината Бикаева, касается технического состояния скважин. Из 36 работают только 10–12. Этого явно недостаточно.

Были предложения создать отдельное озеро, питающее источники, но и этих мер недос­таточно.

По идее, строительство водовода от Кожамсеитского мес­торождения должно помочь решить вопрос дефицита воды на Уйтас-Айдосе. Но и здесь есть нестыковки в получаемых документальных данных по запасам воды. По разным подсчетам, объе­мов Кожамсеита также будет мало для Жезказгана.

Миллиарды на Эскулу

О старте этого проекта в регионе объявили еще в 2010 году. В 2019-м Счетный комитет, у которого появились вопросы к эскулинскому долгострою, провел ревизию.

– Тогда было выявлено неэффективное освоение средств, – отметил Ринат Бикаев. – Соглас­но официальной информации, при строительстве Эскулинского водовода в Жезказгане технический совет Комитета водных ресурсов Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК заменил полиэтиленовые трубы стеклопластиковыми. Однако после завершения строительства в ходе гидравлических испытаний группового водовода на нем прои­зошло 69 порывов. При их устранении пришлось снова менять стеклопластик на полиэтилен.

В том же отчете Счетного комитета сообщено о фактах завышения сметной стоимости на 10 разных водохозяйственных объектах на сумму 5,5 млрд тенге.

Проект пересмотрели, разделили на три этапа реконструкции. Один из них – перенос старого водовода из зоны деятельности ТОО «Корпорация «Казахмыс» на новое место, чтобы не допус­тить разрушения магистрали из-за взрывов.

– Но если это делается для нужд «Казахмыса», почему финансирование переноса проводится за счет республиканского бюджета, а не за счет средств корпорации? На этот вопрос так никто и не ответил, – подчеркнул Ринат Бикаев.

Эскулинский проект вообще был придуман, чтобы решить проблемы с водоснабжением моногорода Сатпаева. А чтобы его осуществить и получить финансирование из республиканского бюджета, в проект водоснабжения из Эскулы был включен еще и Жезказган с поселками. Но уже тогда было понимание, что объемов этого месторождения Жезказгану не хватит.

Сегодня город Сатпаев действительно обеспечивается водой Эскулинского месторождения, и вода в нем чистая, качественная. Разницу люди почувствовали сразу. Только вот для Сатпаева объемов Эскулы много, а для двух городов – мало.

– В нынешнем году исполнится 13 лет с начала реализации эскулинского проекта, – подчеркнул Ринат Бикаев. – За эти годы было потрачено более 10 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Данный вопрос я и мои коллеги намерены поднимать официально на уровне Генпрокуратуры, Администрации Президента. Уверен, есть системная коррупция на самом высоком уровне. По идее, объект должны были сдать еще в ноябре 2022 года. Но сроки опять отодвинуты.

В данный момент решается вопрос о создании в области Улытау управления групповых водоводов. Эскула, Уйтас-Айдос, Кожамсеит и Жайремский водоводы, даже незавершенные, со всеми недоделками, могут быть переданы в управление этому ведомству. Впоследствии эти долгострои будут постенно завершены. После их передачи в новое управление все вопросы как бы снимутся, в том числе для Правительства. Заказчик избавится от проблем с проектом, а местные власти скажут: мол, мы тут ни при чем, только что приняли их на баланс.

Три колодца

Масштабный проект, согласно которому Жезказган будет на сто процентов снабжаться водой из трех месторождений, сам по себе проблемный. Запасов, по мнению Рината Бикаева, хватит на то, чтобы обеспечить 60–70% требуемого объема. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо модернизировать хозпитьевые очистные сооружения, поменять внутригородские водопроводные трубы, очистить русла рек, а также дно водохранилищ...

Нужно строить ледяные дамбы зимой, чтобы весной подземные источники пополнялись естественным путем, а также убрать все самовольно построенные дамбы на реках, которые питают водохранилища. Искать новое месторождение подземных вод и тянуть еще один водовод экономически невыгодно и проблемно для всех бюджетов.

Компенсирующего тарифа не добились

– В 2020 году, – сообщил Ринат Бикаев, – мы с коллегами в составе республиканской специальной мониторинговой группы (РСМГ) при АПК РК обратились в тогдашний Карагандинский областной департамент по ­регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК с просьбой провести проверку предприятия тепловодоснабжения ­Жезказгана на предмет исполнения инвест­программы.

Поводом стали факты частых порывов и утечек на Уйтас-­Айдосском водоводе, из-за которых население стало получать воду от кессона Кенгирского водохранилища. Таким образом мониторинговая группа надеялась добиться введения компенсирую­щего тарифа на водоснабжение для населения.

Эту внеплановую проверку тепловики Жезказгана обжаловали в суде, но все же через два месяца разбирательств удалось доказать законность ревизии по работам на Уйтас-Айдосском водоводе и внутригородских теп­ловых сетях.

– Мы рассчитывали выявить недоисполнение инвестпро­граммы на сумму в пределах миллиарда тенге, но результаты ошеломили всех, – вспоминает общественник. – ДКРЕМ ­выявил объемы недоисполнения в 2,2 миллиарда тенге.

Было возбуждено уголовное дело. Но тогда первый руководитель предприятия городского тепловодоснабжения собирался на пенсию, поэтому пошел на процессуальное соглашение. Ему назначили штраф, и дело прекратили по нереабилитирую­щим обстоятельствам.

Добиться же компенсирующего тарифа так и не удалось, ПТВС заплатило штраф около 5 млн тенге. Вполне возможно, полная победа в суде помогла бы решить вопрос водоснабжения Жезказгана и аварий на водоводе. Сегодня же степь полна ручейками, речушками и озерцами, образовавшимися от протекающего Уйтас-Айдосского водовода.

В 2021 году Глава государства, будучи с рабочей поездкой в тогдашней Карагандинской области, поручил в течение полутора лет решить проблему водообеспечения Жезказгана, подчеркнув, что это серьезнейший социальный вопрос. Но уже сейчас очевидно, что поручение не будет исполнено в срок.