Законы Бюджетные поправки 13 мая 2022 г. 3:24 Закон Республики Казахстан О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы» Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы» следующее изменение: абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: «2022 год – 4 030 000 000 тысяч тенге;». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 12 мая 2022 года № 120-VІI ЗРК Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» следующие изменения и дополнения: статьи 1, 2, 6 и 7 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: доходы – 15 664 981 259 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 9 816 780 519 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 343 224 400 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 2 251 000 тысячи тенге; поступлениям трансфертов – 5 502 725 340 тысяч тенге; 2) затраты – 18 062 677 021 тысячи тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 494 481 197 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 646 297 309 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов – 151 816 112 тысяч тенге; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 085 873 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 86 085 873 тысяч тенге; 5) дефицит бюджета – -2 978 262 832 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны; 6) ненефтяной дефицит бюджета – -9 342 602 832 тысяч тенге, или 10,2 процента к валовому внутреннему продукту страны; 7) финансирование дефицита бюджета – 2 978 262 832 тысяч тенге. Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 52 143 587 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 217 940 тысяч тенге.»; «Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 432 288 358 тысяч тенге. Распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяется решением Правительства Республики Казахстан. Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 4 030 000 000 тысяч тенге.»; 2) статью 9 дополнить частью второй следующего содержания: «Установить с 1 апреля 2022 года: 1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге; 2) минимальный размер пенсии – 48 032 тенге; 3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3 180 тенге; 4) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.»; 3) статью 10 изложить в следующей редакции: «Статья 10. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров: с 1 января 2022 года на 7 процентов; с 1 апреля 2022 года на 4 процента.»; 4) в статье 14: часть первую дополнить подпунктами 4-1), 4-2), 11-1), 11-2), 11-3), 29-1), 33-1) и 35-1) следующего содержания: «4-1) содержание и материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности органов внутренних дел; 4-2) субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;»; «11-1) субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок; 11-2) субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических); 11-3) субсидирование развития производства приоритетных культур;»; «29-1) доплату лучшим педагогам организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования, привлеченным в регионы, имеющие дефицит учителей;»; «33-1) обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям;»; «35-1) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;»; подпункт 48) изложить в следующей редакции: «48) предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы;»; дополнить подпунктами 48-1) и 48-2) следующего содержания: «48-1) повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов; 48-2) изъятие земельных участков для государственных нужд;»; часть вторую после слов «в подпунктах» дополнить цифрами «4-2),»; 5) статью 17 изложить в следующей редакции: «Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2022 год в сумме 479 557 121 тысячи тенге.»; 6) статью 18 исключить; 7) статьи 19 и 20 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2022 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 15 416 774 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 2 251 000 тысячи тенге. Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2022 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 94 304 381 тысячи тенге.»; 8) дополнить статьей 20-1 следующего содержания: «Статья 20-1. Установить, что с 1 января 2022 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к юридическим лицам, ликвидированным по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.»; 9) статьи 22, 23, 24 и 25 изложить в следующей редакции: «Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта в 2022 году в размере 210 000 000 тысяч тенге. Статья 23. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2022 год не применяется. Статья 24. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2022 года в размере 21 494 600 000 тысяч тенге. Статья 25. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2022 год в размере 3 132 996 252 тысяч тенге.»; 10) приложения 1, 4 и 5 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 12 мая 2022 года № 121-VІI ЗРК ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 12 мая 2022 года № 121-VII ЗРК ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII ЗРК Республиканский бюджет на 2022 год ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 12 мая 2022 года № 121-VII ЗРК ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII ЗРК Объемы поступлений в бюджет на 2022 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 12 мая 2022 года № 121-VII ЗРК ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII ЗРК Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2022 год