Бюджетные поправки

Закон Республики Казахстан

О внесении изменения в Закон Республики Казахстан

«О гарантированном трансферте

из Национального фонда Республики Казахстан

на 2022–2024 годы»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы» следующее изменение:

абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2022 год – 4 030 000 000 тысяч тенге;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 12 мая 2022 года

№ 120-VІI ЗРК

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений

в Закон Республики Казахстан

«О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» следующие изменения и дополнения:

статьи 1, 2, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

доходы – 15 664 981 259 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 9 816 780 519 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 343 224 400 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 2 251 000 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 5 502 725 340 тысяч тенге;

2) затраты – 18 062 677 021 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 494 481 197 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 646 297 309 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 151 816 112 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 085 873 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 86 085 873 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – -2 978 262 832 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) ненефтяной дефицит бюджета – -9 342 602 832 тысяч тенге, или 10,2 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7) финансирование дефицита бюджета – 2 978 262 832 тысяч тенге.

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 52 143 587 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 217 940 тысяч тенге.»;

«Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 432 288 358 тысяч тенге.

Распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяется решением Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 4 030 000 000 тысяч тенге.»;

2) статью 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«Установить с 1 апреля 2022 года:

1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

2) минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3 180 тенге;

4) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.»;

3) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

с 1 января 2022 года на 7 процентов;

с 1 апреля 2022 года на 4 процента.»;

4) в статье 14:

часть первую дополнить подпунктами 4-1), 4-2), 11-1), 11-2), 11-3), 29-1), 33-1) и 35-1) следующего содержания:

«4-1) содержание и материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности органов внутренних дел;

4-2) субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;»;

«11-1) субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок;

11-2) субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических);

11-3) субсидирование развития производства приоритетных культур;»;

«29-1) доплату лучшим педагогам организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования, привлеченным в регионы, имеющие дефицит учителей;»;

«33-1) обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям;»;

«35-1) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;»;

подпункт 48) изложить в следующей редакции:

«48) предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы;»;

дополнить подпунктами 48-1) и 48-2) следующего содержания:

«48-1) повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов;

48-2) изъятие земельных участков для государственных нужд;»;

часть вторую после слов «в подпунктах» дополнить цифрами «4-2),»;

5) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2022 год в сумме 479 557 121 тысячи тенге.»;

6) статью 18 исключить;

7) статьи 19 и 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2022 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 15 416 774 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 2 251 000 тысячи тенге.

Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2022 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 94 304 381 тысячи тенге.»;

8) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Установить, что с 1 января 2022 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к юридическим лицам, ликвидированным по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.»;

9) статьи 22, 23, 24 и 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта в 2022 году в размере 210 000 000 тысяч тенге.

Статья 23. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2022 год не применяется.

Статья 24. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2022 года в размере 21 494 600 000 тысяч тенге.

Статья 25. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2022 год в размере 3 132 996 252 тысяч тенге.»;

10) приложения 1, 4 и 5 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 12 мая 2022 года

№ 121-VІI ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 12 мая 2022 года

№ 121-VII ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 2 декабря 2021 года

№ 77-VII ЗРК

Республиканский бюджет на 2022 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 12 мая 2022 года

№ 121-VII ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 2 декабря 2021 года

№ 77-VII ЗРК

Объемы поступлений в бюджет на 2022 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 12 мая 2022 года

№ 121-VII ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы»

от 2 декабря 2021 года

№ 77-VII ЗРК

Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2022 год