Бюджетные средства госпрограмм требуют жесткого контроля – Абдыкаликова

Политика
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Фото с сайта news.rambler.ru
Важность обеспечения жесткого контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ, отметила Госсекретарь Гульшара Абдыкаликова в ходе заседания Комиссии при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно повестке дня, были обсуждены принимаемые меры по противодействию коррупции в сфере земельных отношений, а также при освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию программ "Ақ бұлақ" и "Дорожная карта бизнеса-2020".

Открывая заседание, Государственный секретарь подчеркнула, что задачи, поставленные Президентом Казахстана в Плане нации "100 конкретных шагов", направленные на вхождение в Топ-30 развитых государств мира, требуют обеспечения жесткого контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ.

В ходе заседания Комиссии был озвучен тот факт, что государством выделяются большие средства для реализации программ по обеспечению питьевой водой и "Дорожная карта бизнеса-2020", нацеленных на улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. В то же время анализ показал, что распределение бюджетных средств при реализации программ сопряжено с высокими коррупционными рисками.

Абдыкаликова обратила внимание государственных органов на необходимость выработки дополнительных организационно-правовых механизмов по обеспечению прозрачности принятия решений в сфере земельных отношений и в целом на расширение оказания государственных услуг населению в электронном формате.

На заседании были заслушаны доклады министра национальной экономики Ерболата Досаева, Генерального прокурора Асхата Даулбаева, заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

По итогам заседания комиссией дан ряд поручений и рекомендаций государственным органам.

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