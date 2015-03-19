Бюджетные средства – народные средства Свежий выпуск 857 Сагат ЕНСЕГЕНУЛЫ, председатель ревизионной комиссии по Актюбинской области

Областная ревкомиссия создана в соответствии с Указом Президента РК «О совершенствовании органов внешнего государственного финансового контроля в регионах» и осуществляет свою деятельность с августа 2011 года. Она обеспечивает контроль за исполнением бюджета, за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование средств и активов государства, оценку исполнения программ развития территорий, а также государственных и отраслевых, таких как «Дорожная карта занятости-2020», «Саламатты Қазақстан» и других.

В 2014 году комиссией проведены 19 контрольных проверок на 178 объектах, в частности, по Актобе, Мартукскому и Мугалжарскому районам. Кроме того, проверки проводились в трех областных управлениях и детских садах областного центра. Также были охвачены тематическими проверками облуправления по воп­росам использования средств, выделенных на содержание их аппаратов, развитие объектов спорта и туризма, охраны окружающей среды. В шести гос­предприятиях проверено использование активов государства, а в двух – доходов по вопросу обеспечения полноты и своевременности поступлений в местный бюджет. Была произведена оценка реализации «Дорожной карты занятости-2020» на 28 объектах, участвующих в данной программе. Здесь на контроль были взяты средства, выделенные в 2013 году в сумме 3,5 млрд. тенге. Проверками были охвачены и более 186 млрд. тенге бюджетных средств, из которых 7,6 млрд. выделены из республиканского бюджета.

По результатам проверок выявлены нарушения на сумму 15,7 млрд. тенге, из которых подлежат возмещению в бюджет 383,4 млн. На сегодня 83,5% от данной суммы возвращены в казну.

При проведении проверок в основном выявляются факты нарушений требований бюджетного законодательства, особенно касающиеся сферы государственных закупок. Немало фактов, когда потенциального поставщика, отказавшегося от поставки товара, не включают в реестр недоб­росовестных участников госзакупок. Или же производится приобретение товаров, работ и услуг без разделения на лоты, осуществляются госзакупки без применения требований законодательства и многое другое.

Поскольку ревизионная комиссия является коллегиальным органом, результаты контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях, по итогам которых выносятся соответствующие решения. В 2014 году ревкомиссией были наложены 48 административных штрафов за нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете и государственных закупках на общую сумму 6,1 млн. тенге, которые взысканы в бюджет в полном объеме. Если же выявляются факты недостачи, необоснованного использования бюджетных средств, то материалы направляются в правоохранительные органы. К примеру, были выявлены недостачи бюджетных средств и родительских взносов на питание детей на общую сумму 46,7 млн. тенге в дошкольных учреждениях № 6 «Орман ертегі», № 2 «Бұлбұл» и № 39 «Достық» Актобе. На 23,6 млн. тенге – в детсадах «Жұлдыз» и «Достық» Мугалжарского района и на 0,9 млн. тенге в дошкольных учреждениях № 9 «Шапағат», № 6 «Қарлығаш», «Еркемай» Мартукского района. По данным фактам материалы были переданы в прокуратуру области. На сегодня по указанным дошкольным учреждениям Актобе вынесены приговоры суда, в соответствии с которыми три бухгалтера осуждены на 7 лет с конфискацией имущества за хищение денежных средств в особо крупном размере. По дошкольным учреждениям «Жұлдыз» и «Достық» Мугалжарского района возбуждены уголовные дела и сегодня идет судебный процесс.

По результатам проверок комиссией в отношении 90 должностных лиц были приняты различные дисциплинарные меры, в том числе 5 чиновников были уволены с занимаемой должности в соответствии с Законом РК «О борьбе с коррупцией».

Хотелось бы сказать и о том, какие меры принимаются для повышения квалификации самих работников ревизионной комиссии. При Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета создано РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений», которое проводит семинары по повышению квалификации работников органов государственного финансового контроля. Члены ревкомиссии периодически принимают в них участие и получают сертификат. Проходят они также курсы повышения квалификации в Регио­нальном центре переподготовки и повышения квалификации госслужащих, стажировку в Счетном комитете. Регулярно проводятся и техзанятия, на которых обсуждаются вновь принятые законодательные акты и изменения и дополнения, внесенные в них. На такой основе ревкомиссия обеспечивает высокую квалификацию своих работников в соответствии со стандартами государственного финансового контроля.