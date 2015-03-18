Бюджетный дуэт Статьи Александр КУЗЕННЫЙ, Северо-Казахстанская область

Труженики обозначенного района взяли у непогоды (дожди зарядили почти на 3 месяца) реванш за счет человеческого фактора. Убрав 97% ярового клина, здешние хлеборобы практически спасли весь урожай от осеннего затяжного ненастья, получив в среднем с гектара по 17,5 центнера зерна. Пшеница, ячмень, как и следовало ожидать, оказались влажными, но к приемке такого урожая в районе были готовы, построив за последнее время 19 сушилок. Новой техникой сегодня мало кого удивишь. И тем не менее 420 зарубежных комбайнов, 75 широкозахватных и 25 самоходных жаток круглые сутки держали максимальные темпы, превосходя запланированный рабочий график.



Любопытно, что треть ярового клина, а это почти 200 тыс. га, были убраны под покровом ночи. А что еще оставалось, если днем моросили дожди, а вечером температура опускалась ниже нуля. Вот тогда и выходили уборочные агрегаты в загонки. Задействованными оказались все отапливаемые бригадные станы, постоянно подвозилось горячее питание, основных комбайнеров подменяли опытные сменщики.



О достижениях хлеборобов Тайыншинского района написано много. За опытом приезжают российские делегации. Они не верят своим глазам, что, например, ТОО "Тайынша-Астык" выращивает кукурузу на зерно. И она в северных условиях полностью созревает.



Животноводство в районе развивается семимильными шагами, приближаясь к международным стандартам. Еще недавно кто бы мог подумать, что казахстанские буренки составят серьезную конкуренцию европейским, канадским, американским. Благодаря возросшему качеству продукции увеличилась реализационная цена на молоко. Отрасль стала прибыльной.



У мясного стада показатели скромнее, но это по местным меркам. Успешно реализуются госпрограммы "Кулан" (закуплено 50 лошадей), "Алтын-Асык" (закуплено 600 племенных овец), "Сыбага" (к имеющемуся поголовью добавилось 300 бычков и телок). Производством говядины активно занимаются ТОО "Вишневское", Алаботинский племзавод, КХ "Жакупов". Килограммовые суточные привесы на откорме для этих товаропроизводителей стали нормой. В целом за год тайыншинцы производят свыше 72 тыс. тонн молока и 18 тыс. тонн мяса в живом весе. Много это или мало? Соседям, например, надо усиленно работать еще 5 лет, чтобы достичь подобных результатов.



Благодаря такой аграрной политике именно сельское хозяйство района обеспечивает доходную часть бюджета на 80%, отчисляя в местную казну свыше 800 млн. тенге. Остальные 200 млн. приходятся на промышленность, малый и средний бизнес.



Между тем в советское время в Тайыншинском районе лучше дела обстояли в промышленности. В самом райцентре, носившем статус города, находились крупный железнодорожный узел, мощный элеватор, завод по производству сухого молока, мебельная фабрика и известный на весь Союз "Агрореммаш­завод". Совхозы производили молоко, мясо, хлеб. Рынок, естественно, внес в экономику региона свои коррективы. Что касается промышленности, "майку" лидера на себе примерил малый и средний бизнес. Назовем две цифры, и все станет ясно. За минувший год объем произведенной промышленной продукции составил 9,5 млрд. тенге. Причем 8,2 млрд. приходится на МСБ.



С общей картиной развития предпринимательства познакомимся ниже, а пока отправимся в мебельный цех, принадлежащий Алексею Жилину. В глаза бросилась одна особенность: конвейер работал как часы. Хозяин, которому недавно исполнился 31 год, встретил нас с улыбкой. Как выяснилось, Алексей в свое время окончил вуз по специальности "экономика и планирование", решил пойти по стопам родителей. Отец работал на мебельной фабрике главным инженером, мать – главным технологом. Десять лет назад, уйдя на пенсию, Жилин-старший купил деревообрабатывающий станок и начал строить магазин. Сыну наказал: будешь производить товар.



Цех в настоящее время выдает до 80 видов мебельной продукции: спальные и кухонные гарнитуры, прихожие, компьютерные столы, кресла, диваны, шкафы, мини-стенки, детские комнаты, стулья, обеденные зоны... ИП "Жилин" работает в том числе и на заказ. Фирменный магазин под одной крышей. Товар качественный, доступный по цене. Ни за что не подумаешь, что изготовлен в сельской местности. В цехе 12 рабочих мест. Средняя зарплата мебельщиков доходит до 120 тыс. тенге. В год предприятие производит продукции на 25 млн. тенге, часто отпуская мебель для местного населения в кредит.



Число предприятий МСБ в районе продолжает расти. Из прежних объектов остались железнодорожный узел, элеватор, завод по производству сухого молока, сливочного масла, животных жиров, брынзы. Недавно запущен еще один. Принадлежит он ТОО "Лера Норд". Сейчас здесь устанавливается оборудование по фасовке, пакетированию молока мощностью тонна продукта в сутки.



А завод по выпуску полиэтиленовых труб, снабжая ими многие уголки Казахстана, получает заказы даже из соседних регионов России. Конвейер выдает более 500 тонн продукции в год. Недавно здесь же запустили третью линию.



Порядка 12% всей промышленности приходится на горнодобывающую отрасль. Уже 2 года как действует на территории района опытно-промышленное производство по добыче и переработке титаноциркониевых руд Обуховского месторождения. ТОО "Тиолайн" вошло в Госпрограмму ФИИР с капиталом 3,8 млрд. тенге, объем инвестиций составил 4,1 млрд. Мощность предприятия – 40 тыс. куб. м в год. Кстати, объемы производства по сравнению, скажем, с 2010 годом выросли в 12,2 раза.



Развиваемся – еще как! Цифры, которые приведем ниже, доказывают: каждый аграрный район имеет возможность снизить риски аграрного сектора за счет развития малого и среднего бизнеса, о чем всегда напоминает Президент ­Нурсултан Назарбаев. Те же тайыншинцы, например, создали 45 предприятий по производству пищевых продуктов. Среди них 14 мельниц, 3 цеха по переработке молока, 2 – по выпуску колбасных изделий, цех по производству макарон, 2 – по производству кондитерских изделий, 1 – по переработке животных жиров и растительных масел, 25 (!) пекарен. Если к ним еще добавить действующую птицефабрику, то можно считать: на карте Казахстана есть отдельно взятый регион, обеспечивающий себя и ближайших соседей основными продуктами питания.



Объемы тоже впечатляют. Только в 2014-м году произведено 42 539 тонн муки, переработано молока и сливок 4 625 тонн – рост по сравнению с 2013 годом – 184%, хлебобулочных изделий произведено 2 173 тонны, мяса всех видов животных – 2 826 тонн, колбасы, субпродуктов – 26 тонн, сыра и творога – 391 тонна, масла сливочного – 515 тонн.



В число объектов МСБ также входят швейный цех, КХ по производству и распределению электроэнергии, ремонтные мастерские, убойные цеха. По областной программе ПИИР на 2015 год запланирована сдача в строй завода по изготовлению керамзитовых блоков мощностью 10 тыс. кубометров в год.



Перечисляешь все эти объекты, на ум сразу приходит поговорка "Не хлебом единым жив человек". Рыночное время иного подхода в развитии экономики не приемлет. Недоимка местных бюджетов во многих сельских регионах заставляет, если хотите, вынуждает повернуться лицом к промышленности, которая бы страховала риски аграрного сектора. Хорошим примером тому может служить Тайыншинский район. Урожай вырастили неплохой, полностью его убрали, плюс руку помощи протянул малый и средний бизнес. В такой ситуации можно говорить об улучшении качества жизни населения.