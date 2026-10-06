Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель

По указанию Бектенова, необходимо перейти от постфактум-контроля к контролю непосредственно в момент платежа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова внимание было уделено цифровой трансформации финансовой сферы, сообщает Kazpravda.kz

«Бюджетное планирование, казначейское исполнение, управление государственными активами и аудит должны быть связаны в единый цифровой контур. Следует перейти от фиксации нарушений после их совершения к предупреждению, а решения по бюджетным средствам и государственным активам принимать на основе прогнозной аналитики. Цифровой теңге должен стать одним из инструментов этой системы, обеспечивая сквозную прослеживаемость бюджетных средств и применение смарт-контрактов. В конечном итоге мы должны перейти от постфактум-контроля к контролю непосредственно в момент платежа”, – подчеркнул Премьер-министр.

Внимание уделено налоговому администрированию: налоги для граждан и бизнеса должны рассчитываться автоматически на основе имеющихся у государства данных, а отчетность – предзаполняться. Контроль при этом будет сосредоточен на операциях с повышенным уровнем риска.

В этой связи Министерству финансов поручено в двухмесячный срок определить приоритетные бюджетные, налоговые и контрольные процессы, в которых решения могут приниматься автоматически на основе государственных данных и риск-моделей, и приступить к их практической реализации.