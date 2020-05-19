Бюрабекова прокомментировала заражение коронавирусом сотрудников "Черного беркута"

Фото: sk-pharmacy.kz
Заражение коронавирусом сотрудников колонии "Черный беркут" в Костанайской области прокомментировала в ходе брифинга вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Вчера зарегистрировано 19 случаев среди сотрудников. Это не осужденные. Они все изолированы. Рядом с колонией есть спецпомещение, где развернуты провизорные койки. Люди, у которых выявили инфекцию, на территорию колонии не заходили, контакта с осужденными не было", – сообщила Бюрабекова.
Вместе с тем, по ее словам, если у осужденных выявят положительные результаты на COVID-19, они будут получать необходимое лечение.
"Внутри колонии будут развернуты провизорные койки", – добавила вице-министр.
Ранее сообщалось, что в городе Житикара Костанайской области зарегистрировано
19 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников РГУ "Учреждение УК-161/3" ("Черный беркут"). Позднее появилась информация о том, что усиленное проведение скрининговых исследований помогло выявить еще 6 случаев заражения.