Свежий выпуск Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится проект закона с сопутствующими поправками о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Законопроект направлен на формирование единой законодательной основы регулирования общественных отношений в сфере производства и оборота драгметаллов и драгкамней, госрегулирования и контроля операций с драгметаллами и драгкамнями, а также гармонизацию национального законодательства и создание условий для развития ювелирной промышленности в РК.

В первом чтении палате также предлагается рассмот­реть законодательные поправки относительно обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Поправки, в частности, касаются регламентации процедур проведения массовых мероприятий, а также установления ответственности физлиц за нарушение правил поведения в период проведения таких мероприятий.