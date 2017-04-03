​Бюро Мажилиса

Проект повестки пленарного заседания содержит поступивший в Мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения». Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсион­ных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.

Наряду с этим на обсуж­дение депутатов в первом чтении вносятся проекты поправок по вопросам электроэнергетики, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, на заседании бюро рассмот­рен вопрос о проведении в Алматы 13–15 апреля выездного заседания Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.