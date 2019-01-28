Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам транс­порта.

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. Среди целей документа также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В проект повестки пленарного заседания включены и ратификационные законопроекты.

Это Соглашение Казахстана с Беларусью о производственной и научно-технической ­кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

В этом ряду также Соглашение о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Документом, в частности, предусматривается формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности.