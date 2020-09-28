Бюро Мажилиса

Мажилис рассмотрит в первом чтении проект депутатских поправок по вопросам образования. Разработанный депутатами законопроект направлен на совершенствование образовательного процесса, в том числе осуществления мониторинга за оказанием образовательных услуг. Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть проект законодательных поправок в Закон «О Государственной границе РК». Также на обсуждение мажилисменов вносится ратификационный законо­проект – Соглашение Казахстана с Беларусью о сотрудничестве в области миграции.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по поступившему в Мажилис новому ратификационному законопроек­ту – поправкам в Договор о Евразийском экономическом союзе.