​Бюро Мажилиса

На рассмотрение палаты вносятся новшества, подготовленные парламентариями в действующий Закон РК «О дорожном движении» (второе чтение). В первом чтении депутатам Мажилиса предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам здравоохранения. В проекте повестки и ратификационный законопроект – Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одеж­де и прочие изделия из натурального меха».

Палате предстоит определиться также со сроком подготовки заключения по поступившему в Мажилис новому ратификационному законопроекту – Соглашению о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами – членами ЕАЭС.