Бюро Мажилиса
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Маулен Даутов
На обсуждение депутатов вносится ратификационный законопроект – Рамочное соглашение Казахстана с Северным инвестиционным банком, регулирующее деятельность банка в нашей стране.
Реализация Соглашения с крупнейшим кредитно-финансовым институтом стран Скандинавии и Балтии предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций в сферы водоснабжения, транспорта, энергетики, промышленного сектора и другие.
В проект повестки пленарного заседания палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на пятую сессию, а также ряд других вопросов.