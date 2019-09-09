​Бюро Мажилиса

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Маулен Даутов

На обсуждение депутатов вносится ратификационный законопроект – Рамочное соглашение Казахстана с Северным инвес­тиционным банком, регулирую­щее деятельность банка в нашей стране.

Реализация Соглашения с крупнейшим кредитно-финансовым институтом стран Скандинавии и Балтии предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций в сферы водоснабжения, транспорта, энергетики, промышленного сектора и другие.

В проект повестки пленарного заседания палаты предложен воп­рос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на пятую сессию, а также ряд других вопросов. 

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