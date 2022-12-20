Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся правительственные поправки по вопросам здравоохранения. Соответствующим законопроектом предусматривается внедрение с 2025 года страхования профессиональной ответственности медицинских работников, которое будет осуществляться в равной доле между субъектом здравоохранения и медицинским работником. Предлагаются также изменения в Уголовный кодекс в части снижения штрафных санкций и сроков наказания за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Во втором чтении депутатам предстоит рассмотреть поправки по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

Наряду с ними Мажилис рассмотрит также инициированные парламентариями поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на установление обязанности перечис­ления органами управления накопленных денег при смене формы управления, запрещение изменения конструктивной части и функционального назначения паркинга или парковочного места и другие важные нормы.

Проект повестки пленарного заседания содержит законопроекты о ратификации протоколов с поправками в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

Депутатам предстоит также определить срок подготовки заключения по новому законопроекту относительно ратификации Протокола с Кыргызской Респуб­ликой об участках деятельности пограничных представителей.