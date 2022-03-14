На заседании бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, которое состоится в понедельник, 14 марта.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Армении о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в эту страну.

В проект повестки пленарного заседания Мажилиса включен также вопрос об устном ответе Генерального прокурора Республики Казахстан на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан».