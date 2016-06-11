​Бюро Мажилиса

На обсуждение парламентариев вносится проект закона о ратификации поправок в Протокол к казахстанско-российскому Соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Проект повестки содержит также законопроекты, по которым палате предлагается определить сроки подготовки заключений. В этом ряду – законодательные поправки относительно растительного и животного мира, а также нововведения по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.

Среди поступивших в Мажилис и пакет ратификационных актов. Это проект поправок в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих. Здесь же и Соглашение о продолжении деятельности Международного научно-технического центра.