Бюро Мажилиса

Мажилис рассмотрит в первом чтении проект депутатских поп­равок по вопросам регулирования заемного труда.

Разработанный депутатами законопроект направлен на решение проблемных вопросов, связанных с отсутствием правового регулирования сферы заемного труда. Принятие законопроекта позволит, в частности, уточнить формат системы оплаты труда работников этой категории, решить вопросы их социальной защиты, обеспечить права на охрану труда, безопасность и гарантии на оплату страховых взносов.

На обсуждение мажилисменов вносится и ратификационный законопроект – Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции.

Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Среди поступивших в Мажилис – поп­равки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно усиления защиты прав граждан в уголовном процессе, а также по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти. В числе новых и законодательные новшества, касающиеся энергосбережения и повышения энергоэффективности. В этом ряду также законопроект, содержащий изменения по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. Мажилисменам также предстоит работа и над пакетом ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о займе (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов), Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров ЕАЭС, а также поправки в Соглашение Казахстана с Азербайджаном о взаимных безвизовых поездках граждан.