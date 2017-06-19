​Бюро Мажилиса

Свежий выпуск
680
Клара Тишкамбаева

Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

На обсуждение палаты в первом чтении вносятся депутатские поправ­ки в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». В первом чтении палате предлагается рассмотреть и законодательные новшества по вопросам рекламы. Законопроект разработан в целях систематизации госрегулирования рекламной деятельности, в том чис­ле в части пресечения нарушений в этой сфере. В проекте повестки и ряд ратификационных законопроектов. Это договоры между Казахстаном и Сербией о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче, а также о передаче осужденных лиц. 

Популярное

Все
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей
Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане
В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана
Около 5 млрд тенге будет выделено на строительство инженерных сетей в области Ұлытау
Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме
Более 4 млн экспонатов хранится в фондах казахстанских музеев
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии
Первая в истории казашка покорила Эверест
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Создан зрительный имплант размером с нейрон
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей
Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо
На Шымбулаке временно закрывают канатные дороги
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...

Читайте также

Угонщикам в Британии лафа
Отели превращаются в приюты
Олимпиада принесет убытки?
Дефицит социальной сплоченности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]