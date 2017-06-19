Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

На обсуждение палаты в первом чтении вносятся депутатские поправ­ки в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». В первом чтении палате предлагается рассмотреть и законодательные новшества по вопросам рекламы. Законопроект разработан в целях систематизации госрегулирования рекламной деятельности, в том чис­ле в части пресечения нарушений в этой сфере. В проекте повестки и ряд ратификационных законопроектов. Это договоры между Казахстаном и Сербией о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.