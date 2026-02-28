Депутатам предлагается рассмотреть законопроекты о ратификации ряда международных соглашений. В их числе рамочное соглашение о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций, направленное на расширение сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию страны. Реализация проекта позволит укрепить долгосрочное партнерство с указанными международными финансовыми институтами.

Кроме того, в проект повестки включены протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года. Поправки предусмат­ривают включение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях договаривающихся сторон. Данные нормы направлены на усиление защиты прав и интересов детей.

Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам «О частной детективной деятельности» и о ратификации протокола с поправками в Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.