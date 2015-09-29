Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

Политика
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Под председательством Кабибуллы Джакупова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Kazpravda.kz.

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся проекты законов с сопутствующими поправками о благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности; о производстве органической продукции; о доступе к информации. На пленарное заседание вносится с сопутствующими нововведениями и проект Трудового кодекса, а также проект законодательных новшеств относительно миграции и занятости населения.

Во втором чтении депутатам Мажилиса предлагается обсудить проект закона с сопутствующими поправками об общественных советах, а также поправки по вопросам деятельности местной полицейской службы.

Палате предстоит назначить профильному комитету сроки подготовки заключения по проекту закона о волонтерской деятельности.

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