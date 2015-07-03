Бюро Мажилиса 495

Депутатам предлагается обсудить в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам защиты прав инвалидов. Палате также предстоит рассмотреть ряд ратификационных документов. Это Протокол о присоединении Армении к Договору о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС, а также Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам.

Проект повестки содержит и ряд новых поступивших в Мажилис законопроектов. Среди них – о ратификации Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом, а также поправки по экологическим вопросам.



