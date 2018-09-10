Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.
Палате предлагается рассмотреть на заседании ряд ратификационных законопроектов.
Это Договор Казахстана с Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской госграницы. В этом ряду и Договор между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка госграниц трех государств. Договор является документом, завершающим делимитацию границы в южном направлении.
Проект повестки содержит также новые законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, а также Соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.