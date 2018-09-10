Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предлагается рассмот­реть на заседании ряд ратификационных законопроектов.

Это Договор Казахстана с Кыргызстаном о демаркации казах­станско-кыргызской госграницы. В этом ряду и Договор между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка госграниц трех государств. Договор является документом, завершающим делимитацию границы в южном направлении.

Проект повестки содержит также новые законопроекты, по которым палате предстоит наз­начить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: Сог­лашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, а также Соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.