Бюро Мажилиса

Как отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, в первом чтении депутатам палаты предстоит обсудить законодательные поправки в Налоговый кодекс и закон о введении его в действие.

Законопроектом, разработанным парламентариями, в частности, предлагается ввес­ти обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров по результатам камерального контроля, что позволит снизить вовлеченность граждан в орбиту судебных разбирательств.

В первом чтении Мажилис рассмотрит законодательные поправки по вопросам внед­рения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

В проект повестки предстоя­щего пленарного заседания палаты также включено обсуж­дение ряда ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Кыргызстаном и Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи, а также с Таджикистаном – об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся уполномоченного по правам человека и его деятельности.

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении и поправок в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни.

Также для рассмотрения во втором чтении в проект повестки включены законодательные новшества по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.