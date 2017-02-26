Палате в первом чтении предлагает­ся рассмотреть проект поправок по вопросам физической культуры и спорта. На пленарном заседании предстоит также определить профильным комитетам сроки подготовки заключений по поступившим в палату новым законопроектам. Это ратификационные акты между Казахстаном и Россией: Соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, а также поправки в Соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железно­дорожного транспорта.

В этом же ряду и ратификационные документы между Казахстаном и Кыргызстаном: поправки в Соглашение о порядке пребывания граждан государств на территориях сторон, а также Соглашение о реад­миссии и протокол о порядке его реализации.