Бюро Мажилиса сформировало проект повестки пленарного заседания

Политика
Под председательством Кабибуллы Джакупова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Kazpravda.kz.
Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками об арбитраже. Во втором чтении депутатам Мажилиса предстоит обсудить проект законодательных новшеств по вопросам защиты прав инвалидов. Проект повестки включает и ратификационный законопроект – Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (Проект повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий).
На пленарное заседание также вносится вопрос относительно продолжения работы над проектом экологических поправок. Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по ряду поступивших в Мажилис ратификационных актов относительно статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных объединений, а также Соглашения о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов.
Палате предлагается рассмотреть в первом чтении проект закона с сопутствующими поправками об арбитраже. Во втором чтении депутатам Мажилиса предстоит обсудить проект законодательных новшеств по вопросам защиты прав инвалидов. Проект повестки включает и ратификационный законопроект – Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (Проект повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий).
На пленарное заседание также вносится вопрос относительно продолжения работы над проектом экологических поправок. Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по ряду поступивших в Мажилис ратификационных актов относительно статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных объединений, а также Соглашения о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов.