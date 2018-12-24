Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предлагается рассмот­реть пакет ратификационных законопроектов.

В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция подписана 12 авгус­та 2018 года в г. Актау президентами Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана в рамках пятого Каспийского саммита.

Документом определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

На обсуждение депутатов Мажилиса вносятся и поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе.

Их необходимость обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения.

Палате предлагается рассмот­реть и Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Документом устанавливается порядок заключения, приостановления действия и прекращения международных договоров со странами, не входящими в ЕАЭС. Также определяются порядок работы переговорной делегации, полномочия ее руководителя, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.