​Бюро Мажилиса

На рассмотрение палаты вносится в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Во втором чтении депутатам предложено обсудить три проекта поправок касательно совершенствования уголовно-исполнительного, гражданского законодательства, а также новшества относительно экологических вопросов. Для подготовки заключения профильным комитетом в проект повестки палаты включен и законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017–2019 годы».