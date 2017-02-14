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​Бюро Мажилиса
Газали Мауленов

На рассмотрение палаты вносится в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Во втором чтении депутатам предложено обсудить три проекта поправок касательно совершенствования уголовно-исполнительного, гражданского законодательства, а также новшества относительно экологических вопросов. Для подготовки заключения профильным комитетом в проект повестки палаты включен и законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017–2019 годы».

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